В сети запустили фейк об инфаркте Порошенко: кто это сделал и что говорят соратники депутата

На информацию уже отреагировали сторонники Порошенко

Не смотря на войну в Украине время от времени продолжают возникать скандалы и всякого рода провокации в политических кругах. Так, например, сеть взорвала информация о тяжелой болезни бывшего президента Петра Порошенко.

Её распространил Владимир Петров известный продюсер, политтехнолог, которого еще называют "чёрным пиарщиком" и некоторые связывают с Банковой. На своей странице в Facebook он поделился резонансной новостью о том, что Петр Порошенко госпитализирован в тяжелом состоянии после инфаркта.

На информацию уже успели отреагировать и сторонники бывшего президента Украины. В частности, аналитик Павел Нусс заявил, что информация о якобы инфаркте является фейком, акцентируя на "провластности" источника. Он отметил, что Порошенко здоров и находится в хорошем настроении.

Впрочем, на этом Петров не остановился и опубликовал позже "уточненную информацию".

Кто такой Владимир Петров

Петров известен, как "черный политтехнолог", продюсер, блоггер, и даже, как кандидат в президенты Украины 2019 года. Стал известен благодаря блогу в Живом журнале, который он вел с 2000-х под псевдонимом Lumpen, позже он создаст одноименной YouTube-канал. Также он присоединился к созданию известной телепередачи "Дурнев +1" с ведущим Алексеем Дурневым. Кроме того, его проектом является и YouTube-канал "Исландия".

С 15 декабря 2021 года Петров – ведущий телеканала "Рада".

Не смотря на то, что многие связывают его деятельность с Офисом президента, сам Петров работу на него всячески отрицает.

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