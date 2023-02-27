Мэр Полтавы потратил деньги города на домработниц и пойдет под суд: подробности скандального дела

Две его домработницы незаконно числились на коммунальном предприятии, хотя там не работали

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт против мэра Полтавы Александра Мамая. Его подозревают в растрате полумиллиона гривен.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. По его информации, городской голова Полтавы вступил в сговор с несколькими чиновниками.

Так, Александра Мамая обвиняют в том, что он потратил 500 тысяч гривен государственных средств на зарплату домработницам, хотя по документам это проводилось как "зарплата" в коммунальной организации "Институт развития города". Мэр Полтавы вступил в сговор с директором КО Татьяной Татариной и бухгалтером предприятия Оксаной Шпиневой. Они устроили на работу в предприятие Ольгу Кубай и Валентину Кропивную — домработниц мэра Полтавы.

На предприятии женщины не выполняли никакой работы, но зато держали в чистоте жилье Мамая и матери его детей Елены Курненко, а также готовили еду, то есть выполняли все функции домработниц. Зарплату они получали все же от КО "Институт развития города", а в табели учета использования рабочего времени вносились ложные сведения. Таким образом из местного бюджета незаконно было потрачено 571 862 гривен.

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