Скандальный нардеп Трухин слагает мандат: фото заявления

Постановление уже было внесено регламентным Комитетом Верховной Рады

Скандально известный нардеп Александр Трухин, который недавно признался, что хотел дать взятку полиции, написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фото заявления Трухина и рассказал, что соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании.

Напомним, что история с Трухиным началась еще летом 2021 года. Тогда на на Бориспольской трассе под Киевом произошло ДТП с его участием. Расследование длилось год и, несмотря на то, что факты указывали на непосредственное участие Трухина в аварии, мизерный штраф в 850 гривен получил мужчина, который ехал с ним в одном автомобиле и взял на себя вину.

Скандальности этому делу придал еще и тот факт, что Трухин пытался "откупиться" от стражей порядка деньгами, о чем позже он признается сам. Позже суд признал нардепа Трухина виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы, чтобы беспрепятственно покинуть место ДТП (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Кроме того, нардеп взял на себя обязательство в течение месяца перевести 6 млн гривен на поддержку ВСУ, в частности, на проект "Армия дронов" от United24.

О том, что Трухин намерен сложить мандат, ранее уже сообщал "Телеграф" со ссылкой на Ярослава Железняка, а сегодня это подтвердилось. Кроме этого, сообщалось, что еще три депутата будут лишены их мандатов. Вероятно, речь идет о Наталье Королевской, ее муже Юрии Солоде и Олеге Волошине. Заявление от них о сложении мандатов поступили в Верховную Раду.

Отметим, что если это произойдет, в Раде останется всего 405 депутатов.

Ранее мы писали о том, что Рада лишила мандата нардепа от ОПЗЖ — Игоря Абрамовича.