Скандальный нардеп Трухин признался, что хотел дать взятку - чем это ему грозит

Нардеп взял на себя обязательство перечислить на помощь ВСУ кругленькую сумму, а его коллега сообщил, что тот складывает мандат

Наредп Александр Трухин, который избегал судебных заседаний по делу о предложении взятки полицейскому после ДТП, которое произошло в 2021 году, все же явился в суд. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции судебного заседания Высшего антикоррупционного суда в среду, 22 февраля. Также известно, что нардеп намерен сложить свой мандат.

"Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной… и обвиняемым Трухиным", — заявил прокурор.

Известно, что соглашение между нардепом и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) было подписано еще 17 февраля. Нардеп Александр Трухин взял на себя обязательства в течение месяца перевести 6 млн гривен на поддержку ВСУ, в особенности на проект "Армия дронов" от United24. Помимо этого он обязан уплатить максимальную сумму штрафа, которая предусмотрена статьей, которую ему инкриминируют — 68 тысяч гривен. Суд также должен в ближайшее время утвердить соглашение между САП и Трухиным, если будет решено, что оно отвечает интересам общества.

Кроме этого, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Александр Трухин намерен сложить мандат. Кроме этого, еще три депутата будут лишены их мандатов. Вероятно, речь идет о Наталье Королевской, ее муже Юрии Солоде и Олеге Волошине. Заявление от них о составлении мандата поступило сегодня в Верховную Раду.

"Короче, в Раде скоро будет минус 4. То есть только 405 депутатов", — написал Ярослав Железняк.

Также "Телеграф" сообщал, что известный экс-член партии ОПЗЖ сложил мандат. Украинские политики и чиновники отреагировали на эту новость с грустью.