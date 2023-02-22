Скандальний нардеп Трухін зізнався, що хотів дати хабар – чим це йому загрожує

Нардеп взяв на себе зобов'язання перечислити на допомогу ЗСУ кругленьку суму, а його колега повідомив, що той складає мандат

Наредп Олександр Трухін, який уникав судових засідань у справі про пропозицію хабара поліцейському після ДТП, яке сталося у 2021 році, все ж таки з’явився до суду. Він визнав свою провину та погодився співпрацювати зі слідством.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції судового засідання Вищого антикорупційного суду у середу, 22 лютого. Також відомо, що нардеп має намір скласти свій мандат.

"Я хочу повідомити суду і іншим учасникам судового засідання, що була направлена угода про визнання винності, яка підписана між мною… і обвинуваченим Трухіним", — заявив прокурор.

Відомо, що угода між нардепом та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) була підписана ще 17 лютого. Нардеп Олександр Трухін взяв на себе зобов'язання протягом місяця перевести 6 млн. гривень на підтримку ЗСУ, особливо на проект "Армія дронів" від United24. Крім цього, він зобов'язаний сплатити максимальну суму штрафу, яка передбачена статтею, яку йому інкримінують — 68 тисяч гривень. Суд також має найближчим часом затвердити угоду між САП та Трухіним, якщо буде вирішено, що вона відповідає інтересам суспільства.

Окрім цього, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Олександр Трухін має намір скласти мандат. Окрім цього, ще трьох депутатів буде позбавлено їхніх мандатів. Ймовірно, мова йде про Наталью Королевську, її чоловіка Юрія Солода та Олега Волошина. Заява від них про складання мандату поступила сьогодні до Верховної Ради.

"Коротше, в Раді скоро буде мінус 4. Тобто лише 405 депутатів", — написав Ярослав Железняк.

Також "Телеграф" повідомляв, що відомий екс-член партії ОПЗЖ склав мандат. Українські політики та чиновники відреагували на цю новину із сумом.