Ще два народні депутати заявили про складання мандатів

Їхні заяви вже дійшли до Ради

В Україні народні депутати продовжують втрачати свої мандати. Так, 15 лютого про складання своїх мандатів заявили ще два народні обранці — Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до складу проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя".

Депутати направили до Ради заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі українського парламенту.

За словами голови ВР Стефанчука, їх заяви парламент уже отримав.

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться законним способом, згідно з Конституцією України", — йдеться у повідомленні.

Також було опубліковано фотографії вищезгаданих документів.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ вже з’являлася інформація про бажання Королевської та Солода скласти свої мандати. Стверджувалося, що вони вже написали заяви, однак у Раду на той момент вони ще не дійшли.

Раніше ми писали, що скандальний нардеп колишньої ОПЗЖ Олег Волошин склав мандат.

Також ми повідомляли про те, що Рада позбавила мандата загиблого "слугу"-колаборанта.