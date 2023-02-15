Еще два народных депутата заявили о сложении мандатов

Их заявления уже дошли в Раду

В Украине народные депутаты продолжают лишаться своих мандатов. Так, 15 февраля о сложении своих мандатов заявили еще два народных избранника — Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод, входившие ранее в состав пророссийской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Депутаты направили в Раду заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского парламента.

По словам главы ВР Стефанчука их заявления парламент уже получил.

"Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Также были опубликованы фотографии вышеуказанных документов.

Напомним, что ранее в СМИ уже появлялась информация о желании Королевской и Солода сложить свои мандаты. Утверждалось, что они уже написали заявления, однако в Раду, на тот момент, они еще не дошли.

Ранее мы писали о том, что скандальный нардеп бывшей ОПЗЖ Олег Волошин сложил мандат.

Также мы сообщали о том, что Рада лишила мандата погибшего "слугу"-коллаборанта.