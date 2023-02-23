Скандальний нардеп Трухін складає мандат: фото заяви

Постанова вже була внесена регламентним комітетом Верховної Ради

Скандально відомий нардеп Олександр Трухін, який нещодавно зізнався, що хотів дати хабар поліції, написав заяву про складання мандату.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він опублікував фото заяви Трухіна і розповів, що відповідну ухвалу вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зал розгляне її на найближчому засіданні.

Нагадаємо, що історія з Трухіним почалася ще влітку 2021 року. Тоді на Бориспільській трасі під Києвом сталася ДТП за його участю. Розслідування тривало рік і, попри те, що факти вказували на безпосередню участь Трухіна в аварії, мізерний штраф у 850 гривень отримав чоловік, який їхав із ним в одному автомобілі та взяв на себе провину.

Скандальності цій справі додав ще й той факт, що Трухін намагався "відкупитися" від правоохоронців грошима, про що пізніше він зізнається і сам. Згодом суд визнав нардепа Трухіна винним у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без вказування грошової одиниці, щоб безперешкодно залишити місце ДТП (ч. 1 ст. 369 КК України).

Крім того, нардеп взяв на себе зобов’язання протягом місяця перевести 6 млн гривень на підтримку ЗСУ, особливо на проект "Армія дронів" від United24.

Про те, що Трухін збирається скласти мандат, раніше вже повідомляв "Телеграф" з посиланням на Ярослава Железняка, а сьогодні це підтвердилося. Крім цього, повідомлялося, що ще трьох депутатів буде позбавлено їхніх мандатів. Ймовірно, йдеться про Наталію Королевську, її чоловіка Юрія Солода та Олега Волошина. Заяви від них про складання мандату надійшли до Верховної Ради.

Зазначимо, якщо це станеться, у Раді залишиться тільки 405 депутатів.

Раніше ми писали про те, що Рада позбавила мандата нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.