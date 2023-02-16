Перещеголяет папу по скандалам? Сын жириновского избил полицейского

Внебрачный сын жириновского по характеру – весь у отца

Внебрачный сын владимира жириновского избил полицейского в ресторане в центре Москвы. Олег Эйдельштейн, которого раньше избил сын экс-лидера Северной Осетии, праздновал День влюбленных, когда произошел конфликт. В настоящее время его подозревают в хулиганстве и арестовали на 15 суток.

О случае пишут пропагандистские СМИ. По их информации, конфликт произошел поздно вечером в ресторане "Ткемали" на Лубянке. Полиция приехала на место происшествия, где увидела потомка одиозного политика, который не собирался униматься. Он начал оскорблять полицейских и в итоге сильно ударил патрульного Жукова в грудь. Потом полицейский даже был вынужден обратиться к врачам.

Как уточняет издание Mash, 36-летний Олег Эйдельштейн праздновал День всех влюбленных в ресторане весьма несдержанно. Он громко кричал и ругался, а когда ему сделали замечание, начал проявлять агрессию к посетителям заведения.

Правоохранители доставили его в участок. Позже суд арестовал сына жириновского на 15 суток за мелкое хулиганство.

Отметим, что Олег Эйдельштейн-Газдаров – внебрачный сын покойного лидера российской партии ЛДРП владимира жириновского. Мать хулигана – уроженка Северной Осетии Жанна Газдарова. Олег, как и отец, решил строить политическую карьеру. Был в составе североосетинского отделения партии ЛДРП. Баллотировался в североосетинский парламент. Тогда жириновский публично объявил, что в партийных рядах находится его сын.

Напомним, причиной драки между "ВИП-сыновьями" стали оскорбления. Также отметим, что о смерти отца Ейдельштейна владимира жириновского стало известно 25 марта.