Укр

"Их разлука ненадолго": украинцы шутят о похоронах Жириновского

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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"Их разлука ненадолго": украинцы шутят о похоронах Жириновского Новость обновлена 08 апреля 2022, 16:06

Похороны Жириновского прошли 8 апреля.

Такое событие, как похороны российского политика, главы партии ЛДПР и ярого ненавистника всего украинского Владимира Жириновского, смерть которого официально подтвердили 6 апреля, не пропустил даже президент рф. Диктатор владимир путин покинул свой бункер и приехал проститься с коллегой (хотя в сети ходит слух, что на прощание прибыл двойник).

Отметим, что во время того, как путин прощался с Жириновским, из зала вывели всех, кто пришел на похороны, и даже родственников. По этому поводу в соцсетях появилось огромное количество комментариев, шуток, приколов и мемов.

"Телеграф" собрал подборку лучших приколов и комментариев о том, как украинцы реагируют на смерть Жириновского и на посещение его похорон путиным.

Ранее "Телеграф" показывал, как украинцы отреагировали на смерть Жириновского. Самые смешные шутки, мемы, приколы и комментарии — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Путин #Похороны #Жириновский #Владимир Жириновский
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