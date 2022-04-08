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"Їх розлука ненадовго": українці жартують про похорон Жириновського

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Їх розлука ненадовго": українці жартують про похорон Жириновського Новина оновлена 08 квітня 2022, 16:06

Похорон Жириновського пройшов 8 квітня.

Така подія, як похорон російського політика, голови партії ЛДПР та затятого ненависника всього українського Володимира Жириновського, смерть якого офіційно підтвердили 6 квітня, не пропустив навіть президент росії. Диктатор володимир путін покинув свій бункер і приїхав попрощатися з колегою (хоча в мережі ходить чутка, що на прощання прибув двійник).

Зазначимо, що під час того, як путін прощався з Жириновським, із зали вивели всіх, хто прийшов на похорон і навіть родичів. З цього приводу в соцмережах з’явилося безліч коментарів, жартів, приколів і мемів.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих приколів та коментарів про те, як українці реагують на смерть Жириновського та на відвідування його похорону путіним.

Раніше "Телеграф" показував, як українці відреагували на смерть Жириновського. Найсмішніші жарти, меми, приколи та коментарі дивіться в нашому матеріалі.

Теги:
#Путін #Похорон #Жириновський #Володимир Жириновський
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