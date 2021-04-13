"Ваш час закінчився, єб**ь вас будемо": стало відомо, за що побили сина Жириновського (відео)

У Мережі обговорюють бійку нащадків відомих в РФ політиків - синів екс-глави Північної Осетії В'ячеслава Бітарова і лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Очевидці кажуть, що побиттю Олега Ейдельштейна (син Жириновського) передувала одна сказана ним на адресу Зелімхана Бітарова фраза: "Ваш час закінчився, єб**ь вас будемо". Про це пише Телеграм-канал Baza.

Конфлікт стався в аеропорту Внуково після прильоту чоловіків із Владикавказу. Причому напередодні главу Північної Осетії В'ячеслава Бітарова звільнили, а син Жириновського, пише Baza, мабуть, вирішив потрапити до складу керівництва республіки.

Відомо, що Ейдельштейн отримав чотири сильних удари в голову і звернувся в поліцію. Однак події, що передували бійці, він описує інакше. Мовляв, підійшов до Бітарова, щоб поцікавитися долею його батька.

Цікаво, що розбороняти віп-бійку довелося російським високопоставленим чиновникам - сенаторам Арсену Фадзаєву і Таймуразу Мамсурову.

Нагадаємо, жорстка бійка футболістів в Росії потрапила на відео.