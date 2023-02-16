Перевершить тата у скандалах? Син жириновського побив поліцейського

Позашлюбний син Жириновського характером весь у батька

Позашлюбний син володимира жириновського побив поліцейського у ресторані у центрі Москви. Олег Ейдельштейн, якого раніше побили за лайку та образи, святкував День закоханих, коли стався конфлікт. Нині його підозрюють у хуліганстві й арештували на 15 діб.

Про випадок пишуть пропагандистські ЗМІ. За їхньою інформацією, конфлікт стався пізно ввечері у ресторані "Ткемалі" на Луб'янці. Поліція приїхала на місце пригоди, де побачила нащадка одіозного політика, який не збирався вгамовуватися. Він почав ображати поліцейських і у підсумку сильно вдарив патрульного Жукова у груди. Тому довелося звертатися до лікарів.

Як уточнює видання Mash, 36-річний Олег Ейдельштейн святкував День усіх закоханих в ресторані вельми нестримано. Він голосно кричав і лаявся, а коли йому зробили зауваження, почав проявляти агресію до відвідувачів закладу.

Правоохоронці доправили його до відділку. Пізніше суд арештував сина жириновського на 15 діб за дрібне хуліганство.

Зауважимо, що Олег Ейдельштейн-Газдаров – є позашлюбним сином покійного лідера російської партії ЛДРП володимира жириновського. Мати хулігана — уродженка Північної Осетії Жанна Газдарова. Олег, як і батько, вирішив будувати політичну кар’єру. Був у складі північноосетинського відділення батькової партії ЛДРП. Балотувався до північноосетинського парламенту. Тоді жириновський публічно оголосив, що в партійних лавах перебуває його син.

Нагадаємо, про смерть володимира жириновського стало відомо 25 березня. Українці відреагували на це безліччю жартів, які зібрав "Телеграф" у своєму матеріалі.