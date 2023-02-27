Мер Полтави витратив гроші міста на домробітниць і піде під суд: подробиці скандальної справи

Дві його хатні робітниці незаконно числилися на комунальному підприємстві, хоча там не працювали

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт проти мера Полтави Олександра Мамая. Його підозрюють у розтраті півмільйона гривень.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков. За його інформацією, міський голова Полтави вступив у змову з кількома чиновниками.

Так, Олександра Мамая звинувачують у тому, що він витратив 500 тисяч гривень державних коштів на зарплату хатнім робітницям, хоча за документами це проводилося як "зарплата" в комунальній організації "Інститут розвитку міста". Мер Полтави вступив у змову з директором КО Тетяною Татариною та бухгалтером підприємства Оксаною Шпіньовою. Вони влаштували на роботу в підприємство Ольгу Кубай та Валентину Кропивну – домробітниць мера Полтави.

На підприємстві жінки не виконували жодної роботи, зате тримали в чистоті житло Мамая та матері його дітей Олени Курненко, а також готували їжу, тобто виконували всі функції хатніх робітниць. Зарплату вони отримували все ж таки від КО "Інститут розвитку міста", а в табелі обліку використання робочого часу вносилися неправдиві відомості. Таким чином, з місцевого бюджету незаконно було витрачено 571 862 гривень.

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