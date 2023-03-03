У мережі запустили фейк про інфаркт Порошенка: хто це зробив і що кажуть соратники депутата

На інформацію вже відреагували прихильники Порошенка

Не дивлячись на війну в Україні час від часу продовжують виникати скандали і різноманітні провокації в політичних колах. Так, наприклад, мережу підірвала інформація про тяжку хворобу колишнього президента Петра Порошенка.

Її поширив Володимир Петров відомий продюсер, політтехнолог, якого ще називають "чорним піарником" і деякі пов’язують із Банковою. На своїй сторінці у Facebook він поділився резонансною новиною про те, що Петра Порошенка госпіталізовано у тяжкому стані після інфаркту.

На інформацію вже встигли відреагувати прихильники колишнього президента України. Зокрема, аналітик Павло Нусс заявив, що інформація про нібито інфаркт є фейком, акцентуючи на "провладності" джерела. Він зазначив, що Порошенко здоровий і перебуває у гарному настрої.

Втім, на цьому Петров не зупинився, опублікував пізніше "уточнену інформацію".

Хто такий Володимир Петров

Петров відомий як "чорний політтехнолог", продюсер, блогер, і навіть як кандидат у президенти України 2019 року. Став відомий завдяки блогу в Живому журналі, який він вів з 2000-х під псевдонімом Lumpen, пізніше створить однойменний YouTube-канал. Також він приєднався до створення відомої телепередачі "Дурнєв +1" з ведучим Олексієм Дурнєвим. Крім того, його проєктом є YouTube-канал "Ісландія".

З 15 грудня 2021 року Петров – ведучий телеканалу "Рада".

Незважаючи на те, що багато хто пов’язує його діяльність з Офісом президента, сам Петров роботу на нього всіляко заперечує.

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