Гучний скандал у Раді: нардепи з трьох фракцій посварилися через селфі-палицю та онлайн

Конфлікт спалахнув у соцмережі

В Україні знову посварилися нардепи з різних фракцій. Цього разу конфлікт спалахнув між представниками партій "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність".

Почався скандал із посади у Facebook депутата фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої. У своєму повідомленні вона звинуватила нардепів Гончаренка та Залізняка у "хайпі під час війни та за рахунок війни". До свойого поста Безугла прикріпила фото Гончаренка, який, за її словами, під час голосування за нового главу СБУ ходив Радою з селфі-палицею.

"У 2 нардепів Железняка і Гончаренка синдром гострого нетримання інформації з метою особистого хайпу. Наприклад, Гончаренко не голосував за голову СБУ, в цей же час бігаючи з селфі-палкою.Железняк взагалі веде онлайн. Один такий і з того радий. Хоча всі звертались, схаменись взагалі. Хайп. Під час війни і за рахунок війни", — пише Безугла.

У відповідь на це депутат від "Голосу" Железняк поставив Безуглій питання, чи може вона продовжити боротися з раніше вигнаним із "Слуги народу" Миколою Тищенком, і не витрачати час на "простих народних депутатів".

"А можна далі з Тищенко боротися? Не витрачай час і сили на простих народних депутатів) Бій має бути серед рівних…титанів", — пише Железняк.

Пізніше до коментування посту Безуглої приєднався і депутат від "ЄС" Гончаренко, який відповів їй спочатку кліпом Леді Гаги на пісню "Папарацці", а потім додав "Поки Мар’яна бігла за Гончаренком, заснувала ще одну ТСК".

Також під постом Безуглої залишив свій коментар і голова комітету з питань правоохоронної діяльності депутат із "Слуги народу" Сергій Йонушас.

"Фотка з палицею невідомого призначення", — пише Йонушас.

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