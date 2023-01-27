У "Слузі народу" остаточно відхрестилися від Тищенка після скандалу з Таїландом

Народний депутат більше не є частиною "Слуги народу" на всіх рівнях

Нардеп Микола Тищенко виключений зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Таке рішення його колеги прийняли під час внутрішньофракційного голосування після скандалу із його начебто робочим візитом до Таїланду під час війни.

Про виключення Тищенка повідомила речниця партії Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі. Вона підтвердила, що представники фракції розпочали обговорення щодо подальшої долі народного депутата ще напередодні, 26 січня.

Остаточне ж рішення було прийняте 27 числа. Як уже зазначалося, для цього іншим народним обранцям довелося взяти участь у спеціальному опитуванні. За його результатами Тищенко і був позбавлений місця у фракції "Слуги народу".

Нагадаємо, що раніше у зв'язку із цим же скандалом політика виключили із лав партії "СН", а також позбавили посади заступника очільника партії.

Також "Телеграф" розповідав, як на громадський резонанс щодо свого перебування в Азії відреагував сам Микола Тищенко і що про його виїзд говорить президент Володимир Зеленський, якого нардеп все ще сильно підтримує.