Громкий скандал в Раде: нардепы из трех фракций разругались из-за селфи-палки и онлайна

Конфликт разгорелся в соцсети

В Украине снова разругались нардепы из разных фракций. В этот раз конфликт вспыхнул между представителями партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность".

Начался скандал с поста в Facebook депутата фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой. В своем сообщении она обвинила нардепов Гончаренко и Железняка в "хайпе во время войны и за счет войны". К своему посту Безуглая прикрепила фото Гончаренко, который, по её словам, во время голосования за нового главу СБУ ходил по Раде с селфи-палкой.

"У двух нардепов Железняка и Гончаренко синдром острого недержания информации с целью личного хайпа. Например, Гончаренко не голосовал за главу СБУ, в это же время бегая с селфи-палкой. Железняк вообще ведет онлайн. Один такой и с того же рад. Хотя все обращались, опомнись вообще. Хайп. Во время войны и за счет войны", — пишет Безуглая.

В ответ на это депутат от "Голоса" Железняк задал Безуглой вопрос, может ли она продолжить бороться с ранее изгнанным из "Слуги народа" Николаем Тищенко, и не тратить время на "простых народных депутатов".

"А можно дальше с Тищенко бороться? Не трать время и силы на простых народных депутатов) Бой должен быть среди равных…титанов", — пишет Железняк.

Позже к комментированию поста Безуглой присоединился и депутат от "ЕС" Гончаренко, который ответил ей сначала клипом Леди Гаги на песню "Папарацци", а после добавил "Пока Марьяна бежала за Гончаренко, основала еще одну ВСК".

Также под постом Безуглой оставил свой комментарий и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности депутат из "Слуги народа" Сергей Ионушас.

"Фотка с палкой неизвестного предназначения", — пишет Ионушас.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине опять отличилась скандальная "пограничница-мажорка".

Также мы сообщали о том, что Тищенко вновь попал в мемы из-за "рабочей" поездки на курорт.