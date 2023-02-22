Патріот та захисник країни чи прихований прихильник Медведчука? Розгоряється скандал навколо адвоката Андрія Циганкова

Адвоката підозрюють у відстоюванні інтересів убивці АТОшників

У разі що триває рік боротьби з агресією Росії, в тилу відбуваються дуже дивні речі. одна з них — відпустка на волю під домашній арешт 58-річного Анатолія Захаренка, який 22 травня 2020 року розстріляв із рушниці 7 ветеранів Антитерористичної операції.

У розпал важких боїв на Донбасі, у липні 2022 року чоловіка було випущено під домашній арешт, через погане самопочуття, напередодні суду його госпіталізували з інфарктом.

Застрелені семеро чоловіків були учасниками та ветеранами АТО і сьогодні, ймовірно, билися б на передовій. Однак усі вони були вбиті уві сні з рушниці — нібито вони мали намір вбити самого Захаренка, навіщо чомусь (за його словами) вирішили виспатися.

Незважаючи на абсурдність такої заяви, Анатолія Захаренка було відпущено під домашній арешт — як вважають деякі, завдяки старанням адвоката Андрія Циганкова — людину в юридичних колах країни відомої, адже вона представляла інтереси політиків і бізнесменів, у тому числі дуже скандальних.

Анатолій Захаренко

Як стверджує активіст Роман Сініцин, юрист бажає "відмазати" від довічного ув’язнення вбивцю і поки що у нього це навіть виходить.

За словами Синіцина, Захаренко продовжує жити в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області, почуватися дуже вільно та нахабно, "кошмарити" місцевих. Має добрі зв’язки і з місцевими правоохоронцями, і з головним лікарем Попільнянської лікарні, де він на кшталт "лікувався", додає активіст.

Адвокат зі зв’язками, скандальними

Як стверджує Роман Сініцин, все це трапилося після появи у захисті Захаренка нової групи адвокатів, найяскравішим з яких є Андрій Циганков — людина в навколоюридичних та навколокримінальних колах добре відома.

Справді, Андрій Циганков — адвокат, котрий часто мав відношення до резонансних кримінальних справ. Так, його клієнтом упродовж 3 років був нині покійний мер Харкова Геннадій Кернес, якого з 2015 по 2018 рік підозрювали у викраденні двох учасників Харківського євромайдану. Зрештою, справа була закрита.

Паралельно з цим Циганков вів справу екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка, який підозрюється в розкраданні грошей і завданні шкоди держави на суму в 3 млрд грн. Причому за версією НАБУ адвокат був причетний до них, правда цього Бюро в результаті так і не довело. Втім, за версією самого Олександра Онищенка, Циганков просто "зливає" дані про своїх клієнтів правоохоронцям.

У 2017-му році видання "Букви" писало про конфлікт, який спалахнув між Андрієм Циганковим та його колегою Олексієм Шевчуком. Шевчук назвав депутата міськради Дніпра шахраєм, який збирає гроші нібито для ЗСУ. Циганков же, будучи адвокатом Погребова, звинуватив колегу в неправомірному тиску на користь бізнесмена Геннадія Корбана і мера Дніпра Бориса Філатова, чиїм заступником у свій час був клієнт Андрія Циганкова.

Але, мабуть, найсильніше Андрій Циганков "розкрився" після 24 лютого 2022 року, примірявши на себе образ патріота і засвітившись на зв’язках із відверто кримінальними персонажами.

Начальник штабу батальйону, який нагородив Миколу Тищенка, і соратник скандального Михайла Маймана

З початком масштабної агресії Росії проти України Андрій Циганков, за його словами, прийняв рішення захищати Україну і разом з однодумцями створив батальйон "Святого Архангела Михайла", ставши в ньому начальником штабу. Хоча буквально за 2 тижні до вторгнення він відвідував Крим.

Щоправда, командир формування Михайло Майман, людина з більш ніж неоднозначною репутацією, яка у 2022 році тільки зросла. Так, Майман у свій час був соратником зрадника України екс-нардепа Іллі Ківи, щоправда потім посварився з ним і влаштував бійку в одному зі столичних ресторанів.

У травні 2022 року була інформація про затримання Маймана співробітниками СБУ у Дніпропетровській областічерез напад на військових та викрадення автомобіля.

У червні стало відомо, що саме Майман нагородив нардепа Миколу Тищенка пістолетом, що зробив для захисту Батьківщини нардеп, який з перших днів вторгнення опинився на Західній Україні – загадка.

А вже у вересні самого Михайла Маймана було затримано в Києві спецназом Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України. Як писав тоді "Телеграф", його підозрювали у торгівлі та зберіганні зброї.

Затримання Михайла Маймана – він за кермом авто

Саме цей досвід участі у батальйоні "Архангела Михайла", як вважає Роман Сініцин, і хотів використати Андрій Циганков у своїй стратегії у справі вбивці 7 учасників АТО Анатолія Захаренка. Наприклад, тепер адвокати стверджують, що Захаренко розстріляв сімох людей "з метою самозахисту", хоча матеріали слідства вказують зовсім на інше.

Вбиті Захаренко учасники АТО

"Те, що вчинив Захаренко, збігається з тим, що зараз роблять усі свідомі громадяни України, кожен на своєму місці, коли ворог намагається знищити нашу державу, увірвавшись зі зброєю на нашу власну територію. Що потрібно агресору, а не те, що має робити людина на Богом даної йому території, яку вважає своїм домом…", — наводить Роман Синіцин пряму промову однієї з адвокатів у суді.

Як обурюється активіст, "адвокати порівнюють розстріляних уві сні ветеранів АТО з окупантами, а вбивцю із захисником України".

Нарешті, вже навесні 2022 року, коли Захаренко ще перебував у СІЗО, Циганков намагався скористатися можливістю витягти його з ізолятора під клопотання, що той готовий піти добровольцем воювати, ймовірно, у той самий батальйон "Архангели Михайла". Щоправда, це не стикується з версією про поганий фізичний стан. через який його згодом відпустили на нічний домашній арешт, та ще й без жодного браслета.

Як стверджує Роман Сініцин, недешеві послуги адвоката Андрія Циганкова оплачують місцеві бізнесмени, пов’язані з Медведчуком: "Циганков не брався б за справу просто так і безкоштовно", — наголошує активіст.

Тим часом в адвокатській спільноті України спалахує новий скандал — скандального адвоката Іллі Ківи та Надії Савченко, Олексія Шевчука, планують призначити членом Вищої ради правосуддя.