До Вищої ради правосуддя хочуть призначити адвоката Ківи та Савченко, який перебуває під забороною

Скандального адвоката Ківи та Савченко Олексія Шевчука планують призначити членом Вищої ради правосуддя

Адвокат Іллі Киви та Надії Савченко Олексій Шевчук братиме участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє інформаційно-юридичний сайт "Я і закон".

Адвокат Олексій Шевчук, відомий захистом Іллі Киви та Надії Савченко, у вівторок 28 лютого проходитиме співбесіду на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Наприкінці січня Кваліфікаційно – дисциплінарна комісія адвокатури Київської області призупинила дію адвокатського свідоцтва Шевчука за порушення правил адвокатської етики і образу колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його "піратом".

Як повідомлялось раніше, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив Олексія Шевчука у захисті корупціонерів, які вкрали мільярди.

"Шевчук є скандальним адвокатом, який п’ять років тому став партнером адвокатського об’єднання Barristers. Він захищає/захищав низку фігурантів справ НАБУ та інших одіозних осіб, таких як Олександр Онищенко, Ілля Кива, Ярослав Кашуба, Борислав Розенблат, Олег Бахматюк та інші", — зазначали в Центрі протидії корупції.

Олексій Шевчук відомий, як ведучий ТВ-шоу "ДокаZ" на колишньому телеканалі Медведчука Zik.