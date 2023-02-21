В Высший совет правосудия хотят назначить находящегося под запретом адвоката Кивы и Савченко

Скандального адвоката Кивы и Савченко Алексея Шевчука планируют назначить членом Высшего совета правосудия

Адвокат Ильи Кивы и Надежды Савченко Алексей Шевчук примет участие в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия. Об этом сообщает информационно-юридический сайт "Я и закон".

Адвокат Алексей Шевчук, известный защитой Ильи Кивы и Надежды Савченко, во вторник 28 февраля пройдет собеседование на должность члена Высшего совета правосудия.

В конце января Квалификационно – дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области приостановила действие адвокатского свидетельства Шевчука за нарушение правил адвокатской этики и оскорбление коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".

Как сообщалось ранее, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Алексея Шевчука в защите укравших миллиарды коррупционеров.

"Шевчук является скандальным адвокатом, пять лет назад ставшим партнером адвокатского объединения Barristers. Он защищает/защищал ряд фигурантов дел НАБУ и другие одиозные лица, такие как Александр Онищенко, Илья Кива, Ярослав Кашуба, Борислав Розенблат, Олег Бахматюк и другие", — отмечали в Центре противодействия коррупции.

Алексей Шевчук известен как ведущий ТВ-шоу "ДокаZ" на бывшем телеканале Медведчука Zik.