Патриот и защитник страны или скрытый сторонник Медведчука? Разгорается скандал вокруг адвоката Андрея Цыганкова

Адвоката подозревают в отстаивании интересов убийцы АТОшников

В условиях продолжающейся уже год борьбы с агрессией рф, в тылу происходят весьма странные вещи. одна из них — отпуск на свободу под домашний арест 58-летнего Анатолия Захаренко, расстрелявшего 22 мая 2020 года из ружья 7 ветеранов Антитеррористической операции.

В разгар тяжелых боев на Донбассе, в июле 2022 года мужчина был выпущен под домашний арест, из-за плохого самочувствия, накануне суда он был госпитализирован с инфарктом.

Застреленные семеро мужчин были участниками и ветеранами АТО и сегодня, вероятно, сражались бы на передовой. Однако все они были убиты во сне из ружья — якобы они намеревались убить самого Захаренко, для чего почему-то (по его словам) решили выспаться.

Несмотря на абсурдность такого заявления, Анатолий Захаренко был отпущен под домашний арест — как считают некоторые, благодаря стараниям адвоката Андрея Цыганкова — человека в юридических кругах страны известного, ведь он представлял интересы политиков и бизнесменов, в том числе весьма скандальных.

Анатолий Захаренко

Как утверждает активист Роман Синицин, юрист желает "отмазать" от пожизненного заключения убийцу и пока у него это даже получается.

По словам Синицына, Захаренко продолжает жить в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области, чувствовать себя очень свободно и нагло, "кошмарить" местных. Имеет хорошие связи и с местными правоохранителями, и с главным врачом Попельнянской больницы, где он типа "лечился", добавляет активист.

Адвокат со связями, скандальными

Как утверждает Роман Синицин, все это случилось после появления в защите Захаренко новой группы адвокатов, наиболее ярким из которых является Андрей Цыганков — человек в околоюридических и околокриминальных кругах хорошо известен.

Действительно, Андрей Цыганков — адвокат, который часто имел отношение к резонансным уголовным делам. Так, его клиентом на протяжении 3 лет был ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес, которого с 2015 по 2018 год подозревали в похищении двух участников Харьковского евромайдана. В конке концов, дело было закрыто.

Параллельно с этим Цыганков вел дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в хищении денег и нанесении ущерба государства на сумму в 3 млрд грн. Причем по версии НАБУ адвокат был к ним причастен, правда этого Бюро в итоге так и не доказало. Впрочем, согласно версии самого Александра Онищенко, Цыганков просто "сливает" данные о своих клиентах правоохранителям.

В 2017-м году издание "Буквы" писало о конфликте, вспыхнувшем между Андреем Цыганковым и его коллегой Алексеем Шевчуком. Шевчук назвал депутата горсовета Днепра мошенником, собираюшим деньги якобы для ВСУ. Цыганков же, будучи адвокатом Погребова, обвинил коллегу в оказании неправомерного давления в интересах бизнесмена Геннадия Корбана и мэра Днепра Бориса Филатова, чьим заместителем одно время был клиент Андрея Цыганкова.

Но, пожалуй, сильнее всего Андрей Цыганков "раскрылся" после 24 февраля 2022 года, примерив на себя образ патриота и засветившись на связях с откровенно криминальными персонажами..

Начальник штаба батальона наградивший Николая Тищенко, и соратник скандального Михаила Маймана

С началом масштабной агрессии рф против Украины Андрей Цыганков, по его словам, принял решение защищать Украину и вместе с единомышленниками создал батальон "Святого Архангела Михаила", став в нем начальником штаба. Хотя буквально за 2 недели до вторжения он посещал Крым.

Правда командир формирования Михаил Майман, человек с более чем неоднозначной репутацией, которая в 2022 году только выросла. Так, Майман одно время был соратником предателя Украины экс-нардепа Ильи Кивы, правда потом поссорился с ним и устроил драку в одном из столичных ресторанов.

В мае 2022 года была информация о задержании Маймана сотрудниками СБУ в Днепропетровской области из-за нападения на военных и угона автомобиля.

В июне стало известно, что именно Майман наградил нардепа Николая Тищенко пистолетом, правда что сделал для защиты Родины нардеп, с первых дней вторжения оказавшийся на Западной Украине – загадка.

А уже в сентябре сам Михаил Майман был задержан в Киеве спецназом Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины. Как писал тогда "Телеграф", его подозревали в торговле и хранении оружия.

Задержание Михаила Маймана - он за рулем авто

Именно этот опыт участия в батальоне "Архангела Михаила", как считает Роман Синицин, и хотел использовать Андрей Цыганков в своей стратегии по делу убийцы 7 участников АТО Анатолия Захаренко. Например, теперь адвокаты утверждают, что Захаренко расстрелял семерых людей "в целях самозащиты", хотя материалы следствия указывают совсем на другое.

Убитые Захаренко участники АТО

"То, что совершил Захаренко, совпадает с тем, что сейчас совершают все сознательные граждане Украины, каждый на своем месте, когда враг пытается уничтожить наше государство, ворвавшись с оружием на нашу собственную территорию. что нужно агрессору, а не то, что должен делать человек на Богом данной ему территории, которую он считает своим домом…", - приводит Роман Синицин прямую речь одного из адвокатов в суде.

Как возмущается активист — "адвокаты сравнивают расстрелянных во сне ветеранов АТО с оккупантами, а убийцу с защитником Украины".

Наконец, уже весной 2022 года, когда Захаренко еще находился в СИЗО, Цыганков пытался воспользоваться возможностью вытащить его из изолятора под ходатайство, что тот готов пойти добровольцем воевать, вероятно в тот самый батальон "Архангелы Михаила". Правда это не стыкуется с версией о плохом физическом состоянии. из-за которого его впоследствии отпустили на ночной домашний арест, да еще и без всякого браслета.

Как утверждает Роман Синицин, недешевые услуги адвоката Андрея Цыганкова оплачивают местные бизнесмены, связанные с Медведчуком: "Цыганков не брался бы за дело просто так и бесплатно", — подчеркивает активист.

Тем временем в адвокатском сообществе Украины разгорается новый скандал — скандального адвоката Ильи Кивы и Надежды Савченко, Алексея Шевчука, планируют назначить членом Высшего совета правосудия.