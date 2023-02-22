Патриот и защитник страны или скрытый сторонник Медведчука? Разгорается скандал вокруг адвоката Андрея Цыганкова
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Адвоката подозревают в отстаивании интересов убийцы АТОшников
В условиях продолжающейся уже год борьбы с агрессией рф, в тылу происходят весьма странные вещи. одна из них — отпуск на свободу под домашний арест 58-летнего Анатолия Захаренко, расстрелявшего 22 мая 2020 года из ружья 7 ветеранов Антитеррористической операции.
В разгар тяжелых боев на Донбассе, в июле 2022 года мужчина был выпущен под домашний арест, из-за плохого самочувствия, накануне суда он был госпитализирован с инфарктом.
Застреленные семеро мужчин были участниками и ветеранами АТО и сегодня, вероятно, сражались бы на передовой. Однако все они были убиты во сне из ружья — якобы они намеревались убить самого Захаренко, для чего почему-то (по его словам) решили выспаться.
Несмотря на абсурдность такого заявления, Анатолий Захаренко был отпущен под домашний арест — как считают некоторые, благодаря стараниям адвоката Андрея Цыганкова — человека в юридических кругах страны известного, ведь он представлял интересы политиков и бизнесменов, в том числе весьма скандальных.
Как утверждает активист Роман Синицин, юрист желает "отмазать" от пожизненного заключения убийцу и пока у него это даже получается.
По словам Синицына, Захаренко продолжает жить в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области, чувствовать себя очень свободно и нагло, "кошмарить" местных. Имеет хорошие связи и с местными правоохранителями, и с главным врачом Попельнянской больницы, где он типа "лечился", добавляет активист.
Адвокат со связями, скандальными
Как утверждает Роман Синицин, все это случилось после появления в защите Захаренко новой группы адвокатов, наиболее ярким из которых является Андрей Цыганков — человек в околоюридических и околокриминальных кругах хорошо известен.
Действительно, Андрей Цыганков — адвокат, который часто имел отношение к резонансным уголовным делам. Так, его клиентом на протяжении 3 лет был ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес, которого с 2015 по 2018 год подозревали в похищении двух участников Харьковского евромайдана. В конке концов, дело было закрыто.
Параллельно с этим Цыганков вел дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в хищении денег и нанесении ущерба государства на сумму в 3 млрд грн. Причем по версии НАБУ адвокат был к ним причастен, правда этого Бюро в итоге так и не доказало. Впрочем, согласно версии самого Александра Онищенко, Цыганков просто "сливает" данные о своих клиентах правоохранителям.
В 2017-м году издание "Буквы" писало о конфликте, вспыхнувшем между Андреем Цыганковым и его коллегой Алексеем Шевчуком. Шевчук назвал депутата горсовета Днепра мошенником, собираюшим деньги якобы для ВСУ. Цыганков же, будучи адвокатом Погребова, обвинил коллегу в оказании неправомерного давления в интересах бизнесмена Геннадия Корбана и мэра Днепра Бориса Филатова, чьим заместителем одно время был клиент Андрея Цыганкова.
Но, пожалуй, сильнее всего Андрей Цыганков "раскрылся" после 24 февраля 2022 года, примерив на себя образ патриота и засветившись на связях с откровенно криминальными персонажами..
Начальник штаба батальона наградивший Николая Тищенко, и соратник скандального Михаила Маймана
С началом масштабной агрессии рф против Украины Андрей Цыганков, по его словам, принял решение защищать Украину и вместе с единомышленниками создал батальон "Святого Архангела Михаила", став в нем начальником штаба. Хотя буквально за 2 недели до вторжения он посещал Крым.
Правда командир формирования Михаил Майман, человек с более чем неоднозначной репутацией, которая в 2022 году только выросла. Так, Майман одно время был соратником предателя Украины экс-нардепа Ильи Кивы, правда потом поссорился с ним и устроил драку в одном из столичных ресторанов.
В мае 2022 года была информация о задержании Маймана сотрудниками СБУ в Днепропетровской области из-за нападения на военных и угона автомобиля.
В июне стало известно, что именно Майман наградил нардепа Николая Тищенко пистолетом, правда что сделал для защиты Родины нардеп, с первых дней вторжения оказавшийся на Западной Украине – загадка.
А уже в сентябре сам Михаил Майман был задержан в Киеве спецназом Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины. Как писал тогда "Телеграф", его подозревали в торговле и хранении оружия.
Именно этот опыт участия в батальоне "Архангела Михаила", как считает Роман Синицин, и хотел использовать Андрей Цыганков в своей стратегии по делу убийцы 7 участников АТО Анатолия Захаренко. Например, теперь адвокаты утверждают, что Захаренко расстрелял семерых людей "в целях самозащиты", хотя материалы следствия указывают совсем на другое.
"То, что совершил Захаренко, совпадает с тем, что сейчас совершают все сознательные граждане Украины, каждый на своем месте, когда враг пытается уничтожить наше государство, ворвавшись с оружием на нашу собственную территорию. что нужно агрессору, а не то, что должен делать человек на Богом данной ему территории, которую он считает своим домом…", - приводит Роман Синицин прямую речь одного из адвокатов в суде.
Как возмущается активист — "адвокаты сравнивают расстрелянных во сне ветеранов АТО с оккупантами, а убийцу с защитником Украины".
Наконец, уже весной 2022 года, когда Захаренко еще находился в СИЗО, Цыганков пытался воспользоваться возможностью вытащить его из изолятора под ходатайство, что тот готов пойти добровольцем воевать, вероятно в тот самый батальон "Архангелы Михаила". Правда это не стыкуется с версией о плохом физическом состоянии. из-за которого его впоследствии отпустили на ночной домашний арест, да еще и без всякого браслета.
Как утверждает Роман Синицин, недешевые услуги адвоката Андрея Цыганкова оплачивают местные бизнесмены, связанные с Медведчуком: "Цыганков не брался бы за дело просто так и бесплатно", — подчеркивает активист.
Тем временем в адвокатском сообществе Украины разгорается новый скандал — скандального адвоката Ильи Кивы и Надежды Савченко, Алексея Шевчука, планируют назначить членом Высшего совета правосудия.