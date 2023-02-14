ВСУ будут сжигать дома: российская пропаганда прокололась с очередным фейком

Пропагандисты не до конца продумали фейк, из-за чего его быстро разоблачили в сети

Российские пропагандисты придумали очередной фейк про Украину и ВСУ. На этот раз, украинские военные якобы собираются сжечь жилые дома перед отходом из Бахмута.

Аналогичные сообщения якобы развешены на подъездах многоэтажек в городе. Украинский журналист и политический обозреватель Денис Казанский разоблачил фейк россиян.

По его словам, объявления на украинском языке развешены на уже оккупированных территориях, предположительно в Луганске. Подтверждением тому служит сорванный рядом логотип СМИ боевиков "донбасс медиа".

"А это беспощадное российское ИПСО, распространяемое тем же луганским пропагандистом-долбо**ом. Наклеено и сфотографировано в Луганске. Рассчитано это видимо на таких же одноклеточных, как и сам Порвин", — написал Денис Казанский.

Пропаганда в пророссийский пабликах

Логотип донбасс медиа

Но, несмотря на это, российские пропагандисты продолжают уверять россиян и украинцев на захваченных территориях, что ВСУ на самом деле 16 февраля будут жечь дома, чтобы создать дымовую завесу при отходе из Бахмута. Однако, в эту пропаганду никто не поверил. Комментаторы в пропагандистских каналах быстро раскусили фейк.

Уже уходят полгода. Хватит пургу нести.

И какой придурок должен в этот фейк поверить?

Ты че угораешь? В Бахмуте пи***рез полным ходом, а у тебя на видео сигналка на машине и птички поют.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путинский патриарх заявил, что снайперы ВСУ в первую очередь убивают российских священников, которых зачем-то отправляют на фронт.