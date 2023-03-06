Донбас бомблять "Мерседесами": роспропагандистів спіймали на недолугому фейкові (відео)

Російські фейки бувають дуже недолугими

Російські пропагандисти знову опублікували недолугий фейк. Лише нещодавно 2 березня вони плуталися в заявах щодо диверсії у Брянській області. А 6 березня у мережі опублікували відео, де начебто мешканка Донбасу тримає уламки снаряду.

Як пише інформресурс "Інсайдер UA", уламком виявилася деталь від автомобіля. Так, жінка тримає частину коробки передач і скаржиться, ніби це падає на голови дітей Донбасу.

"Подивіться, що прилітає. З боку України прилітає на голови наших дітей. Кожен день", — говорить жінка, тримаючи в руках запчастину від авто.

Журналісти перевірили, що у руках у жінки, яка бідкається на прильоти. Як виявилося, цей уламок від ракети називається — барабан щеплення.

Нагадаємо, що росіяни прокололися на недолугому фейку на окупованих територіях. Вони опублікували нібито фото з оголошенням українською мовою, де ЗСУ попереджають про те, що спалюватимуть будинки перед відходом з Бахмута. Однак вдалося з'ясувати, що кадри зняті не у Бахмуті.

Утім фейкам зараз наповнений не лише воєнний, але й політичний інформаційний простір. Так, хтось запустив неправдиву інформацію про те, що Петро Порошенко зараз перебуває у лікарні.