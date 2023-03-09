"путин присматривается к Молдове": эксперты объяснили цели провокаций в ПМР, и будет ли там новый фронт

Игорь Рейтерович и Александр Левченко оценили "Телеграфу" военные угрозы со стороны кремля и Приднестровья

За громким скандалом по поводу задержания в так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) украинца, который якобы готовил теракт, однозначно стоят российские спецслужбы, чтобы и дальше держать Украину в напряжении, распространять антиукраинские нарративы на Западе и расшатывать ситуацию в Молдове.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Напомним, сепаратисты ПМР заявили в четверг, 9 марта, о якобы успешном предотвращении покушения на убийство "президента республики" Вадима Красносельского.

"Думаю, это была чисто кремлевская история. Это провокация, организованная именно спецслужбами россии. Они делали подобные попытки уже в Беларуси. Они таким образом хотят где-то мобилизовать и внутреннего потребителя, и эти так называемые прокси-республики, непризнанные территории, чтобы показать, что якобы существует какая-то угроза со стороны Украины. И подготовить почву для дальнейших провокаций непосредственно с их стороны: мол, смотрите, украинцы что-то там делали в Беларуси, а сейчас делают в Приднестровье, и мы соответственно вынуждены вмешаться. Едва не начать там боевые действия, открыть там какой-то новый фронт и т.д.", — объясняет эксперт.

Он также добавил, что в данном случае это была не инициатива ПМР, а именно москвы, поскольку нелегитимный президент Приднестровья и многие его приспешники "вообще даже имеют украинские паспорта". Но в кремле их никто не слушал, "их просто поставили перед фактом, что им нужно это озвучить и посмотреть, куда эта история сможет выйти".

"Возможно, начнут разгонять ее в том числе в западных медиа, мол, посмотрите, украинцы рассказывают вам, что они защищают свою страну, но на самом деле они нападают и на Беларусь, и на непризнанную ПМР, и вообще едва не занимаются какими-либо террористическими действиями. Или возможно, используют эту ситуацию уже для конкретных каких-то дальнейших провокаций, которые приведут вообще к расширению географии войны, к появлению каких-то новых фронтов. В данном случае на территории ПМР", — объясняет политолог.

"Угроза военного противостояния никуда не исчезла. Она была всегда, — продолжает представитель УЦОР. — Здесь надо понимать, что путин время от времени присматривается к Молдове и ПМР в том плане, что там можно было бы устроить какую-то "маленькую победоносную войну", как они любят это делать, создав дополнительную точку напряжения, которую можно было бы использовать в качестве средства давления как на Запад, так и на Украину. В том смысле, что мы получили бы еще один фронт с другой стороны. Кстати, Украина даже сейчас вынуждена держать там войска, которые мы могли бы перебросить на восток или на юг, но там стоят наши части, несмотря на то, что в Приднестровье небольшой российский контингент. Но проблема в том, если логистически россия захочет, то сможет туда перебросить какое-то определенное количество своих войск, создав там определенное напряжение. Но для этого им в определенной степени нужен повод".

В этом смысле, как подчеркнул эксперт, истории о каких-то "террористических покушениях", каких-то "украинских ДРГ" и т.д. — "кейсы из этой же оперы, и они давят на то, что Украина может такое делать, мол, "мы соответственно как-то на это должны будем реагировать".

"Мне кажется, что они именно ради этого и запустили эту тему ("с покушением". — Авт.), но буквально через день-два, а возможно и чуть позже, она или "умрет" (потому что они увидят, что история вообще "не выстрелила"), или они попытаются испытать что-то другое. Кстати, если проведем аналогии с Беларусью, были заявления лукашенко о каких-то диверсионных группах украинцев и т.д. И вот, мы имеем сегодня информацию, что на 11-е число они планируют какую-то большую провокацию, планируют выезжать чуть ли не со съемочными группами именно на украинско-белорусскую границу. Может быть похожая история и в ПМР — информационно готовят, а затем напрямую устраивают провокацию", — резюмирует Игорь Рейтерович.

По словам историка и дипломата Александра Левченко (экс-посол Украины в БиГ в 2010-2017 гг.), очевидно, что россия пытается расшатать ситуацию в ПМР в рамках гибридной войны против Украины и может пойти дальше дестабилизации в Приднестровье. В комментарии "Телеграфу" дипломат напомнил, что уже неоднократно российские ракеты провокативно пролетали над молдавской территорией, а несколько даже упали неподалеку от границы с Украиной.

"Сейчас официальный Кишинев должен принять решающее решение, готов ли он к твердому сопротивлению российскому гибридному вторжению в страну, или нет. В планах кремля оккупация Молдовы стояла под номером один в случае поражения украинской армии. Сейчас сложилась такая ситуация: или ты в лагере борьбы с российской агрессией против европейской цивилизации, или ты становишься жертвой вторжения москвы с последствиями, очень известными, как в случае нападения на Украину. Таким образом, слова "Свобода или смерть" становятся не только призывом к решительному отстаиванию национальных интересов, а жизненным девизом нынешнего политического руководства и проевропейских граждан Молдовы", — утверждает Левченко.

Как сообщалось, ранее в ПМР сепаратисты внезапно объявили с 1 марта трехмесячные военные учения.

"Телеграф" также писал, что непризнанное Приднестровье периодически упоминается в украинских и российских СМИ как место возможного силового противостояния. На фоне этих рисков 27 февраля появилась информация, что из-за угрозы безопасности авиаоператор Wizz Air прекращает с 14 марта полеты в Молдову.