В парламенте Молдовы депутаты подрались из-за языка - не из-за русского (видео)

Драка депутатов не повлияла на принятие законопроекта

В парламенте Молдовы произошла стычка между депутатами из-за принятия законопроекта о румынском языке. В документе говорилось, что молдавский язык отныне будет называться румынским.

Видео потасовки депутатов поделились в Telegram-канале Nexta. Против принятия законопроекта в первом чтении выступили социалисты и коммунисты.

Так, 2 марта, парламент Молдовы рассматривал законопроект об официальном переименовании молдавского языка в румынский, который инициировала правящая партия "Действие и солидарность" (PAS). Социалисты и коммунисты активно протестовали и даже вышли с плакатами к трибуне во время выступления коллеги. Коммунисты и социалисты скандировали "Молдова, Молдова" и не давали депутату от провластной партии закончить выступление.

Их оппоненты из PAS вырывали плакаты из рук и отталкивали от трибуны. Спикер призвал депутатов успокоиться и не устраивать балаган. Некоторые вернулись на места, но оппозиция продолжала блокировать трибуну. Впрочем, это не помогло и проект о переименовании государственного языка был одобрен в первом чтении.

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