У парламенті Молдови депутати побилися через мову — не через російську (відео)

Бійка депутатів не вплинула на ухвалення законопроекту

У парламенті Молдови відбулася сутичка між депутатами через ухвалення законопроекту про румунську мову. У документі йшлося, що молдавська мова відтепер називатиметься румунською.

Відео бійки депутатів поділилися в Telegram-каналі Nexta. Проти ухвалення законопроекту у першому читанні виступили соціалісти та комуністи.

Так, 2 березня, парламент Молдови розглядав законопроект про офіційне перейменування молдавської мови на румунську, яку ініціювала правляча партія "Дія та солідарність" (PAS). Соціалісти та комуністи активно протестували і навіть вийшли з плакатами до трибуни під час виступу колеги. Комуністи та соціалісти скандували "Молдова, Молдова" і не давали депутату від провладної партії закінчити виступ.

Їхні опоненти з PAS виривали плакати з рук і відштовхували від трибуни. Спікер закликав депутатів заспокоїтися та не влаштовувати балаган. Дехто повернувся на місця, але опозиція продовжувала блокувати трибуну. Втім, це не допомогло і проект про перейменування державної мови було схвалено у першому читанні.

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