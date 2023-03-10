Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены учебные заведения, возник пожар

После обстрела обесточено около 20 тысяч абонентов

Вечером в четверг, 9 февраля, российские войска обстреляли Запорожье. В результате ракетного удара повреждены объекты критической инфраструктуры, часть города осталась без света.

Об этом сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. Возник пожар. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В зданиях вылетели окна", — заявил Куртев.

По его словам, после обстрела обесточены около 20 тысяч абонентов. Как следствие, в некоторых районах не было отопления и водоснабжения.

Он также подчеркнул, что все соответствующие службы уже приступили к устранению проблем. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Также продолжаются другие работы по жизнеобеспечению города.

Напомним, что ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве и ряде других городов. В частности, в Запорожской области целью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры.