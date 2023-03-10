Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено навчальні заклади, виникла пожежа

Після обстрілу знеструмлено близько 20 тисяч абонентів

Ввечері в четвер, 9 лютого, російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

Про це повідомив в Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"В результаті прильотів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкодження отримали два навчальні заклади. У будівлях вилетіли вікна", — заявив Куртєв.

За його словами, після обстрілу знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок, у деяких районах не було опалення та водопостачання.

Він також наголосив, що всі відповідні служби вже розпочали усунення проблем. Подання електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково відновлено. Відновлювальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, що ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві та низці інших міст. Зокрема, в Запорізькій області мішенню п'яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об'єктів критичної інфраструктури.