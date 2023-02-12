Что не так с российским "Большим наступлением" – анализ военного эксперта

Россияне попытаются и впредь пытаться продавить позиции ВСУ

Россияне начали то самое "Большое наступление", о котором предупреждали разведки, экспертное сообщество, представители Офиса президента Украины.

Правда, как уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов, это вовсе не то наступление, на которое рассчитывал противник.

Почему эти российские атаки нельзя сравнивать с теми, которые произошли 24 февраля 2022 года, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

"Массированным нынешнее наступление можно назвать лишь условно. Всё, на что сподобилась россия – это усилить давление не позиции сил обороны Украины на отдельных участках фронта. Несмотря на концентрацию довольно больших ресурсов, Кремль не смог достичь даже того уровня, который имелся в феврале прошлого года, когда началась широкомасштабная вооруженная агрессия против Украины. Тогда российская группировка, согласно общедоступным данным, составляла около 160 тысяч человек. Плюс 1,2 тысячи танков. А сейчас, собрав около 300 тысяч человек, россияне имеют 1,8 тысячи танков. То есть, они не достигли того уровня вооружения, который имели в 2022-м. Соответственно, говорить о новом масштабном вторжении не приходится", – поясняет Сергей Грабский.

По словам полковника, накопив определенные ресурсы живой силы, рф вынуждена действовать тактикой наскоков, "продавливания" позиций ВСУ.

"В первые несколько дней применения такой тактики, оккупанты сумели немного продвинуться на Сватовском направлении. Но на этом, собственно, всё", – подчеркивает военный эксперт.

Это, отмечает он, свидетельствует о том, что, несмотря на колоссальную ресурсную базу, россия не смогла трансформировать ее в ударные подразделения. Не сумела восстановить боеспособность, создать серьезное преимущество.

"Предполагаю, мы и далее будем наблюдать за тактикой "вдавливания" наших позиций, за попытками отчаянного штурма на тех или иных участках фронта, прежде всего, в Донецкой области. Кроме того, надо понимать, что россия не до конца выучила уроки предыдущих фаз агрессивной войны против Украины. И она всё еще пытается на некоторых направлениях применять массовое передвижение артиллерии, бронетанковой техники. К чему это приводит – мы недавно увидели в районе Угледара. Колонны российских оккупантов были там просто сожжены ударами украинской артиллерии", – напоминает полковник.

Агрессор вынужден перейти к тактике применения небольших штурмовых групп. Уже неделю идут бои такого плана на линии Сватово-Кременная. И особого продвижения у противника там нет, акцентирует Сергей Грабский.

"На севере Донетчины россияне достигли определенных результатов. Нам пришлось оставить Соледар. Но после довольно активного, отчаянного продвижения, ценой огромного количества жертв, оккупанты так и не смогли завершить окружение Бахмута и выйти на трассу в районе участка Ступочки-Ивановское (Константиновский район Донецкой области). На других участках фронта особых движений нет. Так что называть это наступление массированным вряд ли приходится. Да, россияне пробуют активизировать боевые действия, но вряд ли способны на что-то большее в обозримом будущем", – прогнозирует эксперт.

Он предполагает, что кардинально сейчас ситуация не может измениться. И это, подчеркивает Сергей Грабский, входит в планы военного руководства Украины.

"Мы проводим оборонную операцию, изматываем противника, нанося ему серьезные удары. В день россияне теряют порой по целой батальонно-тактической группе. Их потери в последние недели колеблются от 500 до тысячи человек. Думаю, в ближайшие недели ситуация не изменится. Многое зависит от того, как быстро мы подготовим и оснастим резервные подразделения, которые будут применены для контрнаступления (когда мы выходим из ситуации постоянной активной обороны и наступаем на измотанного противника) или наступления (на других участках фронта, где временно не наблюдаются активные боевые действия, в том числе – на оборонные позиции противника). Время есть. Наша задача удержать противника на нынешних позициях, не допустить прорывов, а также – готовиться к своим активным наступательным действиям", – резюмирует полковник.