Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", что стоит за заявлениями кремля

В так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР), она же – непризнанное Приднестровье (официально — это часть Молдовы) заявили в четверг, 9 марта, о якобы успешном предотвращении покушения на убийство "президента республики" Вадима Красносельского.

В подготовке предполагаемого теракта, конечно, нашли "украинский след" – обвиняют Службу безопасности Украины. Эти новости появились еще и на фоне объявления в ПМР с 1 марта трехмесячных военных учений.

Видим новый виток попытки "раскачать" Приднестровье. Подобное уже было весной 2022 года. Тогда появились слухи о возможном ударе по Украине со стороны Приднестровья. А силовики ПМР активно говорили о якобы ударах украинских беспилотников.

Но тогда именно "президент" т.н. ПМР был одним из тех, кто спускал напряженную ситуацию на тормозах. Ведь для него дестабилизация региона, а тем более участие в войне – угроза и своему положению, и своему бизнесу, построенному на контрабанде. Как у большей части приднестровских элит.

Показательно, что в качестве возможной жертвы выбран именно Красносельский. Это, подчеркиваю, попытка россиян актуализировать тему Приднестровья и расшатать ситуацию, причем не только там. Потому что параллельно идет расшатка Молдовы, Румынии и юга Одесской области Украины. И для рф это выгодно – появление новой точки напряжения. Особенно на фоне заявлений официального Кишинева о необходимости вывести российские войска из Приднестровья.

Стоит упомянуть еще один важный штрих. Заметьте, как активно россия в последние несколько недель педалирует тему терроризма.

Это и заход группы военнослужащих в Брянскую область, которых в рф тут же назвали террористами.

Также появилась информация о якобы "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках". Снова россСМИ говорят о терроризме.

А на днях – громкие заявления лукашенко, который также заговорил об "украинском терроризме" в ракурсе атаки на аэродром "Мачулищи".

Теперь вот – Приднестровье.

Эту тему россия, вероятнее всего, будет "качать" ближайшие недели, пытаясь провести параллели с началом Второй чеченской войны. Это ни что иное, как попытка найти дополнительный вариант на внутреннем поле – мобилизации своих граждан вокруг темы войны и кремля. Повторение того, что путин уже делал. А на внешнем поле – попытка сыграть в кризисную конструкцию, которая сработала в начале "нулевых". Что якобы россии противостоят террористы, а потому она якобы имеет право проводить более жесткие меры воздействия. В данном случае – военные.