Полезно для армии и страны: Данилов рассказал о ситуации в Бахмуте

Бои продолжаются в городе и в окрестностях, но воины ВСУ выдерживают нашествие

Несмотря на небольшое продвижение, оккупанты не добились значительных успехов под Бахмутом и несут значительные потери.

Об этом в эфире Национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вы даже не можете представить, насколько это нам будет полезно, для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, которая ворвалась на нашу территорию", — подчеркнул он.

По словам секретаря СНБО, бои продолжаются на некоторых улицах и окрестностях Бахмута, но украинские военные стоят и защищают город.

"Правы те, кто говорят, что там уже на окраинах города в некоторых местах и на улицах города продолжаются бои. Но имеем в виду, что наши военные стоят. Наши военные защищают знаменитый город Бахмут, потому что это наша крепость", — сказал он.

К тому же окрестные территории усеяны трупами россиян, в том числе "вагнеровцами".

"Их никто не забирает, потому что они там никому не нужны", — добавил Данилов.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак показал в своем Telegram окрестности города с убитыми "вагнеровцами".

Напомним, что, по мнению главы Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, переломный момент относительно битвы за Бахмут уже наступил: даже в сепаратистских и российских СМИ в последнее время не говорят о наступлении России, как это было буквально месяц назад. Сейчас все разговоры – об ожиданиях контрнаступления Украины.