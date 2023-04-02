"Замовив у барі 200 грам у тротиловому еквіваленті": як відреагували українці на загибель "військкора" Татарського

Мережа просто вибухнула жартами

У неділю, 2 квітня, в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, внаслідок якого було знищено відомого "військкора" Владлена Татарського (він же Максим Фомін).

Ліквідація одного з головних російських пропагандистів не могла залишити поза увагою користувачів мережі, через що український сегмент уже переповнили жарти та меми з цього приводу.

Зокрема багато хто пожартував на тему того, що Татарський нарешті отримав свій "Оскар", а деякі порівняли його з героєм фільму "Маска".

Деякі своєю чергою згадали про інших відомих росіян та колаборантів, які теж мали невдалий досвід знайомства з вибуховими речовинами.

Наприклад, до такої відноситься дочка ідеолога "путінізму" Олександра Дугіна Дар’я.

Згадали вони і про колишнього ватажка бойовиків "днр" Олександра Захарченка, який теж був знищеним внаслідок вибуху в кафе.

Почали користувачі жартувати і про загадкову дівчину, яка вручила Татарському вибухову статуетку. За "зовсім випадковим збігом" вони чомусь нагадують колишнього радника ОПУ Олексія Арестовича та голову ГУР МОУ Кирила Буданова.

Також користувачі вирішили поцікавитися планами Татарського щодо взяття Києва.

З огляду на те, що Татарський чомусь відмовився коментувати інформацію, користувачам мережі довелося звернутися до іншого джерела.

Нагадаємо, Татарський вбитий під час вибуху в кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі, де кожних вихідних збираються прихильники російського вторгнення в Україну.