Ювелірний удар – спецназівець ССО розповів про одну деталь у загибелі пропагандиста Татарського-Фоміна

Владлена Татарського ліквідували професіонали високого класу, каже спецназівець

Почерк спецоперації з ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського в кафе в Санкт-Петербурзі, 2 квітня говорить про те, що її провели професіонали високого класу, які завдали ювелірного удару.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник Сил спеціальних операцій України, який побажав залишитись анонімним.

За його словами, судячи з офіційної інформації від російських спецслужб, у замаху використовувався вибуховий пристрій, еквівалентний за потужністю приблизно 200-250гр тротилу, укладений у подаровану пропагандисту статуетку.

"При вибуху дуже багато залежить від різних факторів — безоболонковий або оболонковий вибуховий пристрій (у корпусі чи ні), чи перебуває на шляху вибуху перешкода, чи начинена вона уражаючими елементами та іншим. Але судячи з картини загибелі тільки однієї людини, жодних уражаючих елементів не було і швидше за все статуетка, якщо в ній справді була вибухівка, стояла не далі 2 метрів від Татарського. Якби вона була далі, все могло закінчитися й інакше", — каже співрозмовник "Телеграфа".

Нагадаємо, загиблий у пітерському кафе Максим Фомін, який представлявся Владленом Татарським, став російським пропагандистом у 2014 році після того, як його випустили колабораціоністи з колонії, де той відбував термін за розбій.