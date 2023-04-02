Ювелирный удар – спецназовец ССО рассказал об одной детали в гибели пропагандиста Татарского-Фомина

Владлена Татарского ликвидировали профессионалы высокого класса, говорит спецназовец

Почерк спецоперации по ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге, 2 апреля, говорит о том, что ее провели профессионалы высокого класса, которые нанесли ювелирный удар.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник Сил специальных операций Украины, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, судя по официальной информации от российских спецслужб, в покушении использовалось взрывное устройство, эквивалентное по мощности примерно 200-250гр тротила, заключенное в подаренную пропагандисту статуэтку.

"При взрыве очень многое зависит от разных факторов – безоболочное или оболочное взрывное устройство (в корпусе или нет), находится ли на пути взрыва препятствие, начинено ли оно поражающими элементами и прочим. Но судя по картине гибели только одного человека, никаких поражающих элементов не было и скорее всего статуэтка, если в ней действительно была взрывчатка, стояла не далее 2 метров от Татарского, будь она дальше, все могло закончиться и иначе", — говорит собеседник "Телеграфа".

Напомним, погибший в питерском кафе Максим Фомин, представлявшийся Владленом Татарским, стал российским пропагандистом в 2014 году после того как был выпущен коллаборационистами из колонии где отбывал срок за разбой.