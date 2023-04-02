"Заказал в баре 200 грамм в тротиловом эквиваленте": как отреагировали украинцы на гибель "военкора" Татарского

Сеть просто взорвалась шутками

В воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого был уничтожен известный "военкор" Владлен Татарский (он же Максим Фомин).

Ликвидация одного из главных российских пропагандистов не могла оставить без внимания пользователей сети из-за чего украинский сегмент уже переполнили шутки и мемы по этому поводу.

В частности многие пошутили на тему того, что Татарский наконец получил свой "Оскар", а некоторые сравнили его с героем фильма "Маска".

Некоторые в свою очередь вспомнили о других известных россиянах и коллаборантах, которые тоже имели неудачный опыт знакомства со взрывчатыми веществами.

Например, к таковой относится дочь идеолога "путинизма" Александра Дугина Дарья.

Вспомнили они и о бывшем главаре боевиков "днр" Александре Захарченко, который тоже был ликвидирован вследствие взрыва в кафе.

Начали пользователи шутить и о загадочной девушке, которая вручила Татарскому взрывную статуэтку. По "совершенно случайному совпадению" они почему-то напоминают бывшего советника ОПУ Алексея Арестовича и главу ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Также пользователи решили поинтересоваться планами Татарского относительно того, чтобы взять Киев.

Исходя из того, что Татарский почему-то отказался комментировать информацию, пользователям сети пришлось обратиться к другому источнику.

Напомним, Татарский убит во время взрыва в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге, где каждые выходные собираются сторонники российского вторжения в Украину.