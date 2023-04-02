Россияне уже нашли "украинский след" в убийстве Владлена Татарского: подробности

Пока версия выглядит неправдоподобно

К взрыву в российском Санкт-Петербурге, где был ликвидирован известный пропагандист Максим Фомин (Владлен Татарский), может быть причастна девушка из Украины.

Как сообщают пропагандистские telegram-каналы, к взрыву якобы причастна Мария Ярун из Ивано-Франковска, которая, как утверждается, передала напичканную взрывчаткой статуэтку Татарскому.

Во всяком случае россияне распространяют фотографию, которую взяли из ее "Вконтакте".

Однако эта версия не очень сходится, поскольку Ярун сейчас должно быть 40 лет и она плохо подходит под описание, которое распространяют пропагандисты.

Они заявляют, что статуэтку вручила девушка, которая представилась как "студентка Академии художеств" по имени Настя.

Стоит отметить, что по некоторой информации сама девушка тоже пострадала во время взрыва и сейчас находится в одной из городских больниц. Опознать ее невозможно из-за отсутствия документов.

Девушка из кафе

Мария Ярун

Мария Ярун

Напомним, Татарский погиб во время взрыва в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге, где каждые выходные собираются сторонники российского вторжения в Украину.