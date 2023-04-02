Росіяни вже знайшли "український слід" у вбивстві Владлена Татарського: подробиці

Поки що версія виглядає неправдоподібно

До вибуху в російському Санкт-Петербурзі, де було ліквідовано відомого пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), може бути причетна дівчина з України.

Як повідомляють пропагандистські telegram-канали, до вибуху нібито причетна Марія Ярун з Івано-Франківська, яка, як стверджується, передала начинену вибухівкою статуетку Татарському.

У всякому разі, росіяни розповсюджують фотографію, яку взяли з її "Вконтакте".

Однак ця версія не дуже сходиться, оскільки Ярун зараз має бути 40 років і вона погано підходить під опис, який розповсюджують пропагандисти.

Вони заявляють, що статуетку вручила дівчина, яка представилася як "студентка Академії мистецтв" на ім’я Настя.

Варто зазначити, що за деякою інформацією, сама дівчина теж постраждала під час вибуху і зараз перебуває в одній із міських лікарень. Впізнати її неможливо через відсутність документів.

Дівчина з кафе

Марія Ярун

Марія Ярун

Нагадаємо, Татарський загинув під час вибуху в кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі, де кожних вихідних збираються прихильники російського вторгнення в Україну.