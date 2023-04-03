"Замовив" себе сам: терорист Татарський особисто попросив принести йому статуетку із бомбою

На зауваження охоронців про те, що у статуетці може бути вибухівка, присутні розсміялися.

Загиблий на "творчому вечорі" бойовик-"військор" Татарський сам прагнув своєї загибелі, і опосередковано став замовником власної смерті.

Про це російським ЗМІ повідомили очевидці вибуху у кафе Санкт-Петербурга.

За інформацією присутніх у кафе людей, Татарський приймав подарунки у гостей, і одна з дівчат сказала, що її подарунок залишився за дверима, оскільки його не дозволили пронести до зали.

"Вона каже "А я принесла вам скульптуру, але мені її наказали залишити біля входу". Тоді Владлен каже: "Внесіть її сюди". На що дівчина ніби жартома помітила: "А що, якщо там бомба?". Ну все посміялися, а він знову каже: "Та принесіть". Ось вона і пішла, забрала і піднесла його бюст до сцени", — розповідає випадкова свідок інциденту.

За даними МОЗ країни-агресора, кількість постраждалих під час вибуху в кафе в Петербурзі досягла 30 осіб, 24 доставлені до медустанов.

Нагадаємо, що за підозрою у вбивстві було затримано 26-річну Дар’ю Трепову. Пізніше пропагандисти повідомили, що затримано не Дар’ю Тарепову, а її сестру Софію та матір Ганну, які перебували у себе в квартирах у момент візиту силовиків.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника голови ВП Михайла Подоляка, вибух у кафе може стати провісником "смутного часу" в росії і початком "пожирання павуками в банці одне одного".