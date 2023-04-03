"Заказал" себя сам: терорист Татарский лично попросил принести ему статуэтку с бомбой

На замечание охранников о том, что в статуэтке может быть взрывчатка, присутствующие рассмеялись

Погибший на "творческом вечере" боевик-"военкор" Татарский сам стремился к своей гибели, и косвенно стал заказчиком собственной смерти.

Об этом российским СМИ сообщили очевидцы взрыва в кафе Санкт-Петербурга.

Согласно информации присутствовавших в кафе людей, Татарский принимал подарки у гостей, и одна из девушек сказала, что подарок остался за дверями, так как его не разрешили пронести в зал.

"Она говорит "А я принесла вам скульптуру, но мне ее велели оставить у входа". Тогда Владлен говорит: "Внесите ее сюда". На что девушка как бы в шутку заметила: "А что, если там бомба?". Ну все посмеялись, а он снова говорит: "Та принесите". Вот она и пошла, забрала и поднесла его бюст к сцене", – рассказывает случайная свидетельница инцидента.

Согласно данным Минздрава страны-агрессора, число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге достигло 30 человек, 24 доставлены в медучреждения.

Напомним, что, по подозрению в убийстве была задержана 26-летняя Дарья Трепова. Позже пропагандисты сообщили, что задержана не Дарья Тарепова, а ее сестра София и мать Анна, находившиеся у себя в квартирах в момент визита силовиков.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, взрыв в кафе может стать предвестником "смутного времени" в рф и началом "пожирания пауками в банке друг друга".