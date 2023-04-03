"Пауки в банке поедают друг друга": у Зеленского прокомментировали ликвидацию "военкора" в рф

Подрыв "военкора"-патриота может свидетельствовать о начале в России смутных времен

В россии начинаются процессы, которые могут привести к развалу этой страны изнутри.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника", — написал Подоляк.

По мнению советника Ермака, вскоре в России могут начаться смутные времена. Но, несмотря на это, Украина знает свой путь и будет идти им дальше.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" был ликвидирован российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). У него в это время проходил там "творческий вечер".

Ранее "Телеграф" писал, что источником взрыва, вероятно, стала статуэтка, которую Татарскому подарила Дарья Трепова, которая вроде бы является поклонницей оппозиционера Алексея Навального, а ее имя находится в списках членов ФБК. Согласно пока не подтвержденной информации, Трепова училась на экономическом факультете СПбГУ, работала в поликлинике и клинике. Сейчас разыскивается ее муж Дмитрий. Сотрудники ФСБ допрашивают ее мать Анну и сестру Софию.