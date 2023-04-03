В россии задержали девушку, вручившую взрывчатку "военкору" Татарскому: что о ней известно (фото)
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Девушку привлекали к ответственности за участие в митингах
Силовики задержали девушку, которая вручила российскому пропагандисту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) напичканную взрывчаткой статуэтку.
Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, речь идет о жительнице Санкт-Петербурга Дарье Треповой.
По информации силовиков девушка 1997 года рождения принесла в кафе взрывчатку.
Очевидцы заверяют, что девушка лично вручила Татарскому статуэтку, после чего попыталась сесть на свое место, но "военкор" ее остановил и попросил сесть рядом с ним. Девушка ответила, что стесняется, но все же села неподалеку.
Стоит отметить, что Дарья Трепова уже знакома силовикам, поскольку ее задерживали за участие в антивоенных митингах. Кроме того, в сети появилась информация, что она является сторонницей оппозиционера Алексея Навального, а ее имя есть в списках членов ФБК.
Согласно пока неподтвержденной информации, Трепова обучалась на экономическом факультете СПБГУ, работала в поликлинике и клинике. Сейчас разыскивается её муж Дмитрий. Сотрудники ФСБ допрашивают её мать Анну и сестру Софию.
Напомним, сотрудник ССО Украины рассказал "Телеграфу", что Татарский в результате взрыва имел все шансы выжить, однако против него сыграло то, что устройство оказалось очень близко.