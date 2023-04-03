В россии задержали девушку, вручившую взрывчатку "военкору" Татарскому: что о ней известно (фото)

Девушку привлекали к ответственности за участие в митингах

Силовики задержали девушку, которая вручила российскому пропагандисту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) напичканную взрывчаткой статуэтку.

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, речь идет о жительнице Санкт-Петербурга Дарье Треповой.

По информации силовиков девушка 1997 года рождения принесла в кафе взрывчатку.

Очевидцы заверяют, что девушка лично вручила Татарскому статуэтку, после чего попыталась сесть на свое место, но "военкор" ее остановил и попросил сесть рядом с ним. Девушка ответила, что стесняется, но все же села неподалеку.

Стоит отметить, что Дарья Трепова уже знакома силовикам, поскольку ее задерживали за участие в антивоенных митингах. Кроме того, в сети появилась информация, что она является сторонницей оппозиционера Алексея Навального, а ее имя есть в списках членов ФБК.

Согласно пока неподтвержденной информации, Трепова обучалась на экономическом факультете СПБГУ, работала в поликлинике и клинике. Сейчас разыскивается её муж Дмитрий. Сотрудники ФСБ допрашивают её мать Анну и сестру Софию.

Дарья Трепова

Дарья Трепова, фото 2021 года

Напомним, сотрудник ССО Украины рассказал "Телеграфу", что Татарский в результате взрыва имел все шансы выжить, однако против него сыграло то, что устройство оказалось очень близко.