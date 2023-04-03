У росії затримали дівчину, яка вручила вибухівку "військкорові" Татарському: що про неї відомо (фото)

Дівчину притягали до відповідальності за участь у мітингах

Силовики затримали дівчину, яка вручила російському пропагандисту Владлену Татарському (Максиму Фоміну) начинену вибухівкою статуетку.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, йдеться про мешканку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову.

За інформацією силовиків, дівчина 1997 року народження принесла в кафе вибухівку.

Очевидці запевняють, що дівчина особисто вручила Татарському статуетку, після чого спробувала сісти на своє місце, але військкор її зупинив і попросив сісти поряд з ним. Дівчина відповіла, що соромиться, але все ж таки сіла неподалік.

Варто зазначити, що Дар’я Трепова вже знайома силовикам, оскільки її затримували за участь в антивоєнних мітингах. Крім того, у мережі з’явилася інформація, що вона є прихильницею опозиціонера Олексія Навального, а її ім’я є у списках членів ФБК.

Згідно з поки що непідтвердженою інформацією, Трепова навчалася на економічному факультеті СПБГУ, працювала в поліклініці та клініці. Нині розшукується її чоловік Дмитро. Співробітники ФСБ допитують її матір Анну та сестру Софію.

Дар’я Трепова

Дар’я Трепова, фото 2021 року

Нагадаємо, співробітник ССО України розповів "Телеграфу", що Татарський внаслідок вибуху мав усі шанси вижити, проте проти нього зіграло те, що пристрій виявився дуже близьким.