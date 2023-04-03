"Павуки в банці поїдають один одного": у Зеленського прокоментували ліквідацію "воєнкора" в рф

Підрив "воєнкора"-патріота може свідчити про початок у рф смутних часів

В росії починаються процеси, які можуть призвести до розвалу цієї країни зсередини.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував загибель російського воєнкора Владлєна Татарського (справжнє ім'я — Максим Фомін).

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", — написав Подоляк.

На думку радника Єрмака, невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти ним далі.

Нагадаємо, що в неділю, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе "Стріт-бар" був ліквідований російський воєнкор і пропагандист Владлєн Татарський (справжнє ім'я — Максим Фомін). У нього в цей час проходив там "творчий вечір".

Раніше "Телеграф" писав, що джерелом вибуху, імовірно, стала статуетка, яку Татарському подарувала Дар’я Трепова, яка начеб то є прихильницею опозиціонера Олексія Навального, а її ім’я знаходиться у списках членів ФБК. Згідно з поки що непідтвердженою інформацією, Трепова навчалася на економічному факультеті СПБГУ, працювала в поліклініці та клініці. Нині розшукується її чоловік Дмитро. Співробітники ФСБ допитують її матір Анну та сестру Софію.