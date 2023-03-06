россии грозит развал уже в ближайшие годы: что об этом думают украинцы
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Каждый четвертый украинец не верит, что агрессивной россии "светит" распад в ближайшие годы
Двое из пяти украинцев считают, что в российской федерации действуют партизаны, борющиеся против власти президента Владимира Путина, а шестеро из десяти — в той или иной степени верят в развал россии в ближайшие годы.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
Так, на вопрос, "Слышали ли вы, что на территории рф начали действовать партизанские группировки, ведущие борьбу против путина", утвердительно ответили и считают это правдой 40,7% опрошенных граждан.
- Знают о партизанах, но не верят в них — 20,2% респондентов.
- Слышали, но не знают, правда ли это — 25,0 процентов.
- Вообще не слышали о партизанах — 14% опрошенных
Мнения респондентов на вопрос "Произойдет ли распад российской федерации в ближайшие годы" распределились следующим образом:
- Однозначно да – 24%;
- Скорее да – 35,5%;
- Скорее нет – 24,5%;
- Однозначно нет – 2,4%;
- Затруднились ответить — 13,6%.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 марта.
Напомним, путин запугивает россиян распадом рф, а "Телеграф" рассказал, кто и как может расколоть страну-террориста.