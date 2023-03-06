россии грозит развал уже в ближайшие годы: что об этом думают украинцы

Каждый четвертый украинец не верит, что агрессивной россии "светит" распад в ближайшие годы

Двое из пяти украинцев считают, что в российской федерации действуют партизаны, борющиеся против власти президента Владимира Путина, а шестеро из десяти — в той или иной степени верят в развал россии в ближайшие годы.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Так, на вопрос, "Слышали ли вы, что на территории рф начали действовать партизанские группировки, ведущие борьбу против путина", утвердительно ответили и считают это правдой 40,7% опрошенных граждан.

Знают о партизанах, но не верят в них — 20,2% респондентов.

Слышали, но не знают, правда ли это — 25,0 процентов.

Вообще не слышали о партизанах — 14% опрошенных

Мнения респондентов на вопрос "Произойдет ли распад российской федерации в ближайшие годы" распределились следующим образом:

Однозначно да – 24%;

Скорее да – 35,5%;

Скорее нет – 24,5%;

Однозначно нет – 2,4%;

Затруднились ответить — 13,6%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 марта.

Напомним, путин запугивает россиян распадом рф, а "Телеграф" рассказал, кто и как может расколоть страну-террориста.