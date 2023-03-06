Укр

россии грозит развал уже в ближайшие годы: что об этом думают украинцы

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почти две трети украинцев ждут развала соседнего государства
Почти две трети украинцев ждут развала соседнего государства. Фото Фильм "Фантом"

Каждый четвертый украинец не верит, что агрессивной россии "светит" распад в ближайшие годы

Двое из пяти украинцев считают, что в российской федерации действуют партизаны, борющиеся против власти президента Владимира Путина, а шестеро из десяти — в той или иной степени верят в развал россии в ближайшие годы.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Так, на вопрос, "Слышали ли вы, что на территории рф начали действовать партизанские группировки, ведущие борьбу против путина", утвердительно ответили и считают это правдой 40,7% опрошенных граждан.

  • Знают о партизанах, но не верят в них — 20,2% респондентов.
  • Слышали, но не знают, правда ли это — 25,0 процентов.
  • Вообще не слышали о партизанах — 14% опрошенных

Мнения респондентов на вопрос "Произойдет ли распад российской федерации в ближайшие годы" распределились следующим образом:

  • Однозначно да – 24%;
  • Скорее да – 35,5%;
  • Скорее нет – 24,5%;
  • Однозначно нет – 2,4%;
  • Затруднились ответить — 13,6%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 марта.

Напомним, путин запугивает россиян распадом рф, а "Телеграф" рассказал, кто и как может расколоть страну-террориста.

Теги:
#Россия #Опрос #Распад #Социология #Active Group #Развал #Развал России