Развал россии, влияние НАТО и ядерное оружие: путин сделал новые громкие заявления

Российский лидер вновь заговорил о ядерном потенциале российской федерации

Кремлевский диктатор владимир путин дал большое интервью одному из главных пропагандистских телеканалов. В наборе свежих высказываний политика, которого недавно сравнили с ребенком, не так много нового — во всем по-прежнему виноват Запад, а россия якобы "белая и пушистая". Однако появились тезисы насчет вероятного развала рф, а также ядерные угрозы не только в сторону США или Украины.

Для тех, кто хотел бы знать о новых фантазиях бункерного политика, но не в силах это смотреть лично, "Телеграф" собрал главные тезисы из разговора российского лидера с пропагандистом павлом зарубиным.

О мировом устройстве

путин заявил, что понимает необходимость изменений в мире, однако не может допустить того, чтобы этим заправляли только в Вашингтоне.

"россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны — США", — подчеркнул он.

Также политик добавил, что в рф не собираются относиться к другим странам так, как это делает Америка. Что именно путин имел в виду, не уточнялось. Вероятно, это было очередной попыткой провести параллели между "хорошей россией" и плохими "Штатами". Стоит добавить, что глава Кремля вновь напомнил о том, что его страна является правовой наследницей Советского союза, "но потенциал у нее другой".

О Западе и ядерке

На этот раз ядерные угрозы распространились дальше, чем только на США. По мнению путина, сейчас российскому правительству приходится учитывать ядерный потенциал также и всех остальных стран НАТО. При этом он уверен, что в Альянсе уже поставили себе главную цель — "стратегическое поражение" рф. Также путин считает, что западные политики хотят "раскассировать бывший СССР и рф", чтобы после "принять в так называемую семью цивилизованных народов, но по отдельности".

Отдельно путин прошелся по Западу за предоставление оружия Украине. По его словам, таким способом Европа и США становятся прямыми участниками нынешней войны, "ведь денег за это вооружение Запад не получает".

О распаде россии

Из предыдущего ответа политика и выплыла тема вероятного распада российской федерации на новые государства. По словам владимира путина, все действия Запада сейчас направлены на ликвидацию страны, которую он возглавляет. При этом в эту борьбу "включились все сателлиты США", однако они понимают "эгоистичность намерений Вашингтона".

"Русский народ, если Западу удастся развалить российскую федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — будут московиты, уральцы и другие", — среди прочего заметил путин.

Также российский президент добавил, что главным условием всех побед и достижений страны он видит "единство народа россии".

Тем временем чешский коллега путина Петр Павел, не так давно вступивший на свою должность, видит единственное возможное будущее россии — в проигрыше войны против Украины. Самого же путина, по мнению политика, ожидает справедливый трибунал. Больше высказываний Павела ищите в материале "Телеграфа".

Еще мы писали о том, кто из ближайшего окружения путина может оставаться его советниками и отговаривать от более крупных ошибок в нынешней войне.