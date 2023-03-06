путин запугивает россиян распадом россии: кто и как может расколоть страну-террориста

Что станет триггером для запуска внутренних процессов развала российской федерации

Многочисленные военные поражения армии рф в Украине и политическое давление, которому подвергается страна-агрессор, усилили напряжение в российском обществе. Недавний инцидент в Брянской области "поставил на уши" буквально всю россию. Теперь недовольство действиями власти выражают не только оппозиционно настроенные граждане, но и сторонники режима, который оказался неспособен реализовать свои имперские амбиции и защитить население от последствий своей агрессивной политики.

"Телеграф" выяснял, что происходит в российском обществе, и какую роль сыграют эти процессы в разрушении путинского режима.

"Диверсия" в Брянской области как демонстрация уязвимости рф

Через год после начала полномасштабной войны, в россии почти не осталось тех, кто еще не ощутил на себе последствия захватнической политики владимира путина. Это привело к условному разделению общества на два лагеря: часть требует мести за унижение россии на политической арене и позорные поражения на поле боя, другие же наоборот — напуганы ценой, которую им приходится платить за агрессивные действия режима, и опасаются прихода войны теперь уже в их города.

Масштабные пожары и мощная "бавовна" на военных объектах все чаще случаются не только в прифронтовых областях россии, но и в глубоком тылу. Появление дронов неизвестного происхождения в полутысячи километров от потенциально опасной зоны понемногу превращается в обыденность для россиян, которые до недавнего времени были уверены в собственной неприкосновенности.

Загадочный инцидент в Брянской области стал демонстрацией уязвимости не только государственных границ россии, но и кремлевского режима в целом. Кто бы ни стоял за организацией фарса в российской глубинке — местные партизаны, бойцы "Русского добровольческого корпуса" или сам кремль — данное событие послало россиянам тревожный сигнал: власть не способна защитить их. И, судя по реакции общества на "диверсию", такое положение дел не устраивает не только рядовых граждан россии, но и представителей ее элит.

Комментируя инцидент, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власть к расправе над семьями участников "вылазки" в Брянскую область и введению военного положения в ряде регионов россии.

В свою очередь, в госдуме рф заявили о необходимости срочного укрепления границ "на фоне активизации диверсионных групп", завершения так называемой "спецоперации" и объявления Украине "настоящей войны".

"Нам уже совершенно точно нужно заканчивать "специальную военную операцию" и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с выявлением поставок вооружений. И сделать это нужно было давно", — заявил член комитета госдумы рф по обороне Виктор Соболев .

Следует отметить, что пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу народных избранников.

Кроме того, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), градус недовольства властями растет и среди российского ультранационалистического сообщества, возмущенного неспособностью кремля поддержать свою собственную лживую риторику о том, что россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине.

"Кремль не имеет возможности удовлетворить все требования ультранационалистов, и он может воспользоваться этим, чтобы ввести дополнительные меры безопасности в россии, которые принесут пользу путину, не подвергая россию большему риску внутренних беспорядков — например, объявления войны", — говорится в отчете Института.

Кремлю становится все труднее скрывать поражения – оснований для бунтов уже достаточно

По словам историка, политолога, главы ОО "Комитет избирателей Украины" Алексея Кошеля, оценивать внутренние процессы в российском обществе и их масштабы, ориентируясь на данные социологии, — большая ошибка. Во-первых, результаты всех исследований общественного мнения проходят жесткое цензурирование со стороны ФСБ. Во-вторых, даже намереваясь провести беспристрастный срез общественного мнения в россии, получить результаты, отражающие реальную картину, крайне сложно — россияне запуганы и привыкли высказывать только те мысли, которые отвечают генеральной линии партии.

Исходя из этого, полагаться на данные соцопросов в россии не стоит, даже если их проводят условно "независимые" исследовательские организации, вроде "Левада-Центра".

"Подтверждением этому являются исследования российских социологов, которые проводились осенью прошлого года. Согласно обнародованным результатам, уровень недовольства в обществе почти не вырос, хотя на самом деле в этот период россияне массово бежали из страны из-за объявленной мобилизации", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Одним из самых действенных факторов, влияющих на моральное состояние населения россии прямо сейчас, является так называемый "эффект похоронок". По данным британской разведки, за последний год в результате боевых действий погибли или получили ранения более 200 тысяч россиян. Таким образом, последствия кровавой войны, объявленной путиным, ощутил на себе каждый 300-й россиянин: у кого-то инвалидом остался родственник, кто-то потерял коллегу, другие видят изуродованных этой войной соотечественников просто на улицах своего города.

"На самом деле, это оказывает мощный эффект на общество. Оснований для "жестоких и беспощадных российских бунтов" уже более чем достаточно, но пока власти удается сдерживать протестные настроения. Причиной этому является отсутствие людей, которые могли бы возглавить протестное движение и взять на себя организацию массовых акций. Лидеры оппозиции сейчас отбывают свое наказание в тюрьмах, общественные организации в россии сегодня также "парализованы", а так называемые оппозиционные партии свою роль не выполняют", — объясняет Алексей Кошель.

По словам историка, сейчас мы наблюдаем самый большой управленческий кризис за весь период правления путина. Комментарии военных экспертов и блоггеров, заявления Кадырова и Пригожина, в которых откровенной критике подвергается уже не только высшее военное руководство рф, но и гражданские власти – тревожный звоночек для правительства. Чтобы корректировать эти настроения, кремль может прибегнуть к созданию управляемой бутафорской политической силы, которая будет занимать еще более радикальную позицию.

"Однако пока четкого видения, как это должно работать, а главное — уверенности в том, что эта сила не будет направлена против самого режима, у путина нет. Пригожин, который в свое время мог бы возглавить ЛДПР и имел сразу несколько козырей — подконтрольные СМИ, "ботоферму" и собственную ЧВК — стал слишком опасным для кремля и был лишен политического и военного влияния", — объясняет эксперт.

Учитывая растущий градус напряжения в обществе, в ближайшее время российские власти будут действовать методом кнута и пряника, уверен Алексей Кошель. Лояльных граждан будут стимулировать к поддержке режима посредством льгот и еще более агрессивной пропаганды, а всех инакомыслящих будут наказывать по многочисленным статьям о критике политического и военного руководства рф.

Процесс развала рф начнется, как только запахнет жареным

Избрав путь агрессии и противопоставления своей страны всему цивилизованному миру, владимир путин загнал себя в ловушку. Общество, которому на протяжении последних 30 лет навязывалось мнение о величии россии и необходимости физического уничтожения всего, что противоречит ее национальным интересам, требует от власти демонстрации силы и решительности.

Кремль стремительно сдает позиции как в политическом, так и в военном аспектах. Ценой продиктованных неоправданными амбициями диктатора поражений стали не только сотни тысяч жизней рядовых граждан, но и серьезные экономические последствия западных санкций, повлиявших на уровень жизни российских элит. Скрывать патовость ситуации правительству становится все сложнее.

По словам эксперта в сфере политологии и права, председателя Общественного Совета Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Алексея Буряченко, неизбежность поражения в войне с Украиной осознают на всех уровнях власти в россии.

"Уже несколько месяцев к ряду на пропагандистских телеканалах открыто обсуждают вероятность развала россии. Более того, теперь этот очень невыгодный для себя тезис продвигает и сам путин. Это продиктовано тем, что глава кремля находится в коридоре исключительно плохих решений. Одно из них — попытка мобилизовать и радикализовать россиян, запугивая их планами Запада на разрушение россии", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, диктатор не в состоянии удовлетворить запрос общества ни на мир, ни на эскалацию. Официально объявив Украине войну, путин сожжет последние мосты и отрежет пути к отступлению на своих условиях, считает Алексей Буряченко. Пока россия называет агрессию против Украины "спецоперацией", кремль может притворяться, что преследует некую "антитеррористическую" цель и надеяться на проведение переговоров с этих позиций. Как только вещи будут названы своими именами, путин подпишет себе приговор.

"Каким бы путем ни пошел диктатор, разрушения его режима и развала россии уже не избежать. Одним из критических моментов станет освобождение Украиной Крыма и принятие загнанным в угол путиным решения о применении тактического ядерного оружия. Как только это произойдет, от него отвернутся все его соратники. Проигрыш в войне будет означать принуждение к выплате репараций и наказанию всех причастных к преступлению агрессии против Украины путем проведения трибуналов. Никто не захочет разделять эту ответственность, поэтому очень быстро начнется процесс отсоединения субъектов федерации", — объясняет эксперт.

По словам политолога, представители власти в регионах хорошо понимают, что вскоре главная борьба будет происходить не в Украине, Молдове или Армении, а внутри россии. Более того, речь пойдет не только о политических процессах, но и о милитаризованных. Именно этим продиктовано формирование сил самообороны и многочисленных ЧВК по всей территории россии.