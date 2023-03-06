росії загрожує розвал вже у найближчі роки: що про це думають українці
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Кожен четвертий українець не вірить, що агресивній росії "світить" розпад у найближчі роки
Двоє з п'яти українців вважають, що у російській федерації діють партизани, котрі борються проти влади президента володимира путіна, а шестеро з десяти тією чи іншою мірою вірять у розвал росії у найближчі роки.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.
Так, на запитання, "Чи чули, що на території росії почали діяти партизанські угруповання, які здійснюють боротьбу проти путіна", ствердно відповіли і вважають це правдою 40,7% опитаних громадян.
- Знають про партизанів, але не вірять в них — 20,2% респондентів.
- Чули, але не знають, чи це правда — 25,0 відсотків.
- Взагалі не чули про партизанів — 14% опитаних
Думки респондентів на запитання "Чи відбудеться розпад російської федерації протягом найближчих років" розподілилися таким чином:
- Однозначно так — 24%;
- Скоріше так — 35,5%;
- Скоріше ні — 24,5%;
- Однозначно ні — 2,4%;
- Не могли відповісти — 13,6%.
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 4 березня.
Нагадаємо, путін залякує росіян розпадом рф, а "Телеграф" розповів, хто і як може розколоти країну-терориста.