путін залякує росіян розпадом рф: хто та як може розколоти країну-терориста

Що стане тригером для запуску внутрішніх процесів розвалу російської федерації

Числені військові поразки армії рф в Україні та політичний тиск, якому піддається країна-агресор, посилили напругу в російському суспільстві. Нещодавній інцидент у Брянській області "поставив на вуха" буквально всю росію. Тепер невдоволення діями влади висловлюють не лише опозиційно налаштовані громадяни, а й вчорашні прихильники режиму, який виявився неспроможним реалізувати свої імперські амбіції та захистити населення від наслідків своєї агресивної політики.

"Телеграф" з'ясовував, що відбувається в російському суспільстві, та яку роль зіграють ці процеси у руйнації путінського режиму.

"Диверсія" у Брянській області як демонстрація вразливості рф

За рік після початку повномасштабної війни, в росії майже не залишилося тих, хто ще не відчув на собі наслідки загарбницької політики володимира путіна. Це призвело до умовного розділення суспільства на два табори: частина вимагає помсти за приниження росії на політичній арені та ганебні поразки на полі бою, інші ж навпаки — налякані ціною, яку їм доводиться платити за агресивні дії режиму, і побоюються приходу війни тепер вже в їхні міста.

Масштабні пожежі та потужна "бавовна" на військових об'єктах дедалі частіше трапляються не лише у прифронтових областях рф, а й в глибокому тилу. Поява дронів невідомого походження за півтисячі кілометрів від потенційно небезпечної зони потрохи перетворюється на буденність для росіян, які донедавна були впевнені у власній недоторканості.

Загадковий інцидент у Брянській області став демонстрацією вразливості не лише державних кордонів рф, а й кремлівського режиму загалом. Хто б не стояв за організацією фарсу в російській глибинці — місцеві партизани, бійці "Російського добровольчого корпусу" чи сам кремль — дана подія надіслала росіянам тривожний сигнал: влада не здатна захистити їх. І, судячи з реакції суспільства на "диверсію", таке положення справ не влаштовує не тільки рядових громадян рф, а й представників її еліт.

Коментуючи інцидент, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав владу до розправи над сім'ями учасників "вилазки" у Брянську область та введення військового стану в низці регіонів рф.

Своєю чергою, в держдумі рф заявили про необхідність термінового зміцнення кордонів "на тлі активізації диверсійних груп", завершення так званої "спецоперації" та оголошення Україні "справжньої війни".

"Нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати "спеціальну військову операцію" та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з виявленням постачання озброєнь. І зробити це треба було давно", — заявив член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв.

Варто зазначити, що прес-секретар володимира путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати ініціативу народних обранців.

Крім того, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), градус невдоволення владою зростає й серед російської ультранаціоналістичної спільноти, яка обурена нездатністю кремля підтримати свою власну брехливу риторику про те, що росія веде "екзистенційну війну" в Україні.

"Кремль не має можливості задовольнити всі вимоги ультранаціоналістів, і він може скористатися цим, щоб запровадити додаткові заходи безпеки в росії, які принесуть користь путіну, не наражаючи росію на більший ризик або внутрішні заворушення — наприклад, оголошення війни", — йдеться у звіті Інституту.

Кремлю стає дедалі важче приховувати поразки — підстав для бунтів вже достатньо

За словами історика, політолога, голови ГО "Комітет виборців України" Олексія Кошеля, оцінювати внутрішні процеси в російському суспільстві та їхні масштаби, орієнтуючись на дані соціології, — велика помилка. По-перше, результати усіх досліджень громадської думки проходять жорстке цензурування з боку ФСБ. По-друге, навіть маючи намір провести неупереджений зріз громадської думки в рф, отримати результати, що відображали б реальну картину, вкрай складно — росіяни залякані і звикли висловлювати лише ті думки, що відповідають генеральній лінії партії.

Виходячи з цього, покладатись на дані соцопитувань в рф не варто, навіть якщо їх проводять умовно "незалежні" дослідницькі організації, на кшталт "Левада-Центру".

"Підтвердженням цьому є дослідження російських соціологів, що проводились восени минулого року. Згідно з оприлюдненими результатами, рівень незадоволення у суспільстві майже не зріс, хоча насправді у цей період росіяни масово виїжджали з країни через оголошену мобілізацію", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Одним з найдієвіших чинників, впливаючих на моральний стан населення росії просто зараз, є так званий "ефект похоронок". За даними британської розвідки, за останній рік в результаті бойових дій загинули або отримали поранення понад 200 тисяч росіян. Таким чином, наслідки кривавої війни, оголошеної путіним, відчув на собі кожний 300-й росіянин: у когось інвалідом залишився родич, хтось втратив колегу, інші бачать скалічених цією війною співвітчизників просто на вулицях свого міста.

"Насправді, це справляє потужний ефект на суспільство. Підстав для "жорстоких та нещадних російських бунтів" вже більш ніж достатньо, але поки що владі вдається стримувати протестні настрої. Причиною цьому є відсутність людей, які могли б очолити протестний рух та взяти на себе організацію масових акцій. Лідери опозиції наразі відбувають своє покарання у в'язницях, громадські організації в рф сьогодні також "паралізовані", а так звані опозиційні партії свою роль не виконують", — пояснює Олексій Кошель.

За словами історика, зараз ми спостерігаємо найбільшу управлінську кризу за весь період правління путіна. Коментарі військових експертів та блогерів, заяви Кадирова і Пригожина, в яких відвертій критиці піддається вже не лише вище військове керівництво рф, а й цивільна влада — тривожний дзвіночок для уряду. Аби коригувати ці настрої, кремль може вдатися до створення бутафорської керованої політичної сили, яка займатиме ще більш радикальну позицію.

"Проте поки що чіткого бачення, як це повинно працювати, а головне — впевненості у тому, що ця сила не буде направлена проти самого режиму, у путіна немає. Пригожин, який свого часу міг би очолити ЛДПР і мав одразу декілька козирів — підконтрольні ЗМІ, "ботоферму" та власну ПВК — став надто небезпечним для кремля і був позбавлений політичного та військового впливу", — пояснює експерт.

Враховуючи зростаючий градус напруги у суспільстві, найближчим часом російська влада діятиме методом батога та пряника, впевнений Олексій Кошель. Лояльних громадян будуть стимулювати до підтримки режиму за допомогою пільг та ще більш агресивної пропаганди, а усіх інакомислячих каратимуть за численними статтями про критику політичного та військового керівництва росії.

Процес розвалу рф почнеться, щойно запахне смаженим

Обравши шлях агресії та протипоставлення своєї держави усьому цивілізованому світу, володимир путін загнав себе у пастку. Суспільство, якому протягом останніх 30 років нав'язували думку про велич росії та необхідність фізичного знищення всього, що протирічить її національним інтересам, вимагає від влади демонстрації сили та рішучості.

Натомість, кремль стрімко здає позиції як у політичному, так і у військовому аспектах. Ціною поразок, продиктованих невиправданими амбіціями диктатора, стали не лише сотні тисяч життів рядових громадян, а й серйозні економічні наслідки західних санкцій, що вплинули на рівень життя російських еліт. Приховувати патовість ситуації уряду стає дедалі складніше.

За словами експерта у сфері політології та права, голови Громадської Ради Національного агентства України з питань державної служби Олексія Буряченка, неминучість поразки у війні з Україною усвідомлюють на всіх рівнях влади в рф.

"Вже кілька місяців поспіль на пропагандистських телеканалах відкрито обговорюють вірогідність розвалу рф. Ба більше, тепер цю дуже невигідну для себе тезу просуває й сам путін. Це продиктовано тим, що глава кремля перебуває у коридорі виключно поганих рішень. Одне з них — спроба мобілізувати та радикалізувати росіян, залякуючи їх планами Заходу на руйнацію росії", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, диктатор не в змозі задовольнити запит суспільства ані на мир, ані на ескалацію. Офіційно оголосивши Україні війну, путін спалить останні мости й відріже шляхи до відступу на своїх умовах, вважає Олексій Буряченко. Поки росія називає агресію проти України "спецоперацією", кремль може удавати, що переслідує якусь "антитерористичну" мету і сподіватися на проведення переговорів з цих позицій. Щойно речі будуть названі своїми іменами, путін підпише собі вирок.

"Яким би шляхом не пішов диктатор, руйнації його режиму та розвалу рф вже не уникнути. Одним з критичних моментів стане звільнення Україною Криму і ухвалення загнаним у кут путіним рішення про застосування тактичної ядерної зброї. Щойно це станеться, від нього відвернуться усі його соратники. Програш у війні означатиме примус до виплати репарацій та покарання усіх причетних до злочину агресії проти України шляхом проведення трибуналів. Ніхто не захоче розділяти цю відповідальність, тому дуже швидко почнеться процес від'єднання суб'єктів федерації", — пояснює експерт.

За словами політолога, представники влади в регіонах добре розуміють, що незабаром головна боротьба буде відбуватися не в Україні, Молдові чи Вірменії, а всередині росії. Ба більше, йтиметься не лише про політичні процеси, а й про мілітаризовані. Саме цим продиктовано формування сил самооборони та виникнення численних ПВК по всій території росії.