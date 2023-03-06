У росії вдруге за тиждень намагалися спалити центр збору допомоги окупантам України (фото)
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У приміщенні розбили вікно і кинули ганчірку, просочену горючою сумішшю
У Новосибірську у росії двічі намагалися спалити центр, де збирають гуманітарну допомогу для російських військових. Цього разу спробу провели за допомогою палаючої ганчірки.
Про це повідомляє новинний канал у Телеграмі "Shot". Повідомляється, що сталася НП близько четвертої ранку за місцевим часом (близько 23 за Києвом).
У приміщенні ресурсного центру організації "Активне місто" розбили скло. Всередину кинули палаючу тканину. Вона влучила не на горючий предмет, а на бетонну підлогу і спрацювала сигналізація. У кімнаті був Музей бойової та трудової слави Радянського району, який практично не постраждав.
Ганчірку загасили співробітники приватної охорони, що прибули на виклик. Того, хто вчинив спробу підпалу, шукають. У цьому центрі не лише збирають допомогу для російських окупаційних військ, а й плетуть маскувальні сітки.
У Новосибірську та околицях тим часом зростає кількість загиблих у війні в Україні. За імперські інтереси влади життя віддала десятки росіян із цього віддаленого регіону.
Як раніше повідомляв "Телеграф", їхня кількість зросла досить вагомо. Наприкінці лютого масове прибуття трун із окупантами зафіксували в аеропорту.