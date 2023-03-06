У росії вдруге за тиждень намагалися спалити центр збору допомоги окупантам України (фото)

У приміщенні розбили вікно і кинули ганчірку, просочену горючою сумішшю

У Новосибірську у росії двічі намагалися спалити центр, де збирають гуманітарну допомогу для російських військових. Цього разу спробу провели за допомогою палаючої ганчірки.

Про це повідомляє новинний канал у Телеграмі "Shot". Повідомляється, що сталася НП близько четвертої ранку за місцевим часом (близько 23 за Києвом).

У приміщенні ресурсного центру організації "Активне місто" розбили скло. Всередину кинули палаючу тканину. Вона влучила не на горючий предмет, а на бетонну підлогу і спрацювала сигналізація. У кімнаті був Музей бойової та трудової слави Радянського району, який практично не постраждав.

Наслідки підпалу в Новосибірську

У цьому будинку збирають гуманітарку для оккупантів

Частково пошкоджені меблі

Ганчірку загасили співробітники приватної охорони, що прибули на виклик. Того, хто вчинив спробу підпалу, шукають. У цьому центрі не лише збирають допомогу для російських окупаційних військ, а й плетуть маскувальні сітки.

У Новосибірську та околицях тим часом зростає кількість загиблих у війні в Україні. За імперські інтереси влади життя віддала десятки росіян із цього віддаленого регіону.

Новосибірськ на карті дуже далеко від України

Як раніше повідомляв "Телеграф", їхня кількість зросла досить вагомо. Наприкінці лютого масове прибуття трун із окупантами зафіксували в аеропорту.